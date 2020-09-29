Cello и Google представляют бюджетные смарт-телевизоры на Android

Британский производитель телевизоров Cello Electronics объявил о партнерстве с Google в рамках производства новой линейки смарт-телевизоров на базе Android. Cello Electronics известен как производитель бюджетных телевизоров — и теперь с помощью Google их планируется сделать чуть "умнее". Что предлагают нам компании?

Опции и возможности: Assistant, Chromecast и Play Store "из коробки"

По словам экспертов Cello Electronics, новая линейка телевизоров будет создана в рамках эксклюзивного партнёрства с Google.

Для более простого и приятного отдыха в телевизоры встроят привычные по устройствам на Android опции: Google Assistant, Chromecast и Google Play Store, причем все они будут предустановлены.

В Cello отмечают, что будут доступны в том числе голосовое управление и трансляция контента с других устройств. Например, с помощью встроенного Google Assistant пользователи могут активировать взаимодействие в режиме громкой связи, сказав "Окей, Google" или нажав кнопку микрофона на пульте дистанционного управления.

А Chromecast позволит транслировать картинку даже с мобильных или планшетов.

Также для новой линейки будут "подкручены" приложения для просмотра кино и сериалов: обещают эксклюзивные приложения под Netflix, YouTube и Disney +. Ряд компаний планирует подготовить специальные предложения для владельцев новых телевизоров: известно как минимум о BBC iPlayer.

Модели и цены: около 17 677 рублей за 24 дюйма

Модельный ряд планируют весьма широкий: на старте будут доступны телевизоры с диагоналями 24, 32, 40, 43 и 50 дюймов, а позднее будут представлены более "продвинутые" модели. Все модели первых партий будут поддерживать технологии HD-ready и Full HD. В январе 2021 года линейка пополнится моделями с поддержкой 4К: ожидаются 50, 55 и 70-дюймовые телевизоры.

Брайан Палмер, генеральный директор Cello Electronics, отметил, что работать с Google для компании очень важно.

"Партнерство с Google было фантастическим шагом для нас как для британской компании. Мы очень рады предоставить нашим клиентам возможность выбора: смотрите контент с кабельного ТВ, из Google Play Store, Freeview Play — или транслируйте его прямо с телефона", — отметил он.

Продавать новые телевизоры будут через Amazon, eBay и еще несколько пока неназванных магазинов. Самая простая модель на 24 дюйма обойдется примерно в 179,99 фунтов стерлингов (около 17 677 рублей). По словам представителей Google, подобные телевизоры разработаны исключительно под Cello Electronics, так что от других производителей ждать их не стоит.

Фото: smtvplay.ru