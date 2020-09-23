Samsung продал ЖК-бизнес Китаю за 1 миллиард долларов

Появившиеся данные касательно продажи производственных линий ЖК-дисплеев Samsung китайским инвесторам подтвердились. Компания Samsung согласилась на сделку и продала фабрику в Сучжоу китайским бизнесменам из China Star Optoelectronics Technology (CSOT), избавившись, таким образом, от значительной части своих активов в области производства ЖК-дисплеев.

Подробности сделки

Как передают отраслевые СМИ, сделка была проведена в ускоренном режиме, на котором настаивали представители Samsung. Напомним, с 2019 года южнокорейская компания активно сворачивает собственное производство ЖК-дисплеев в рамках стратегического перехода на продукцию OLED. Сумма сделки не разглашается, но инсайдеры сообщают о цифре в 1,08 млрд. долларов.

Покупателем является China Star Optoelectronics Technology (CSOT), подразделение по производству дисплеев китайского гиганта бытовой электроники TCL. При этом CSOT покупает только 60% акций фабрики, поскольку еще 10% уже куплены "материнской" компанией TCL, а оставшиеся 30 в Samsung передадут городу Сучжоу.

Почему в Samsung решились на продажу

Продажа фабрики в Сучжоу знаменует интересное событие: Samsung уходит из индустрии ЖК-дисплеев. По словам экспертов, на решение об ускоренной продаже повлиял коронавирус: с весны завод ничего не производил, а платить сотрудникам было нужно. В итоге компания вынуждена была для экономии средств закрыть ряд магазинов, уволив около 1700 человек.

Фабрика производила около 27% всего объема ЖК-дисплеев Samsung, и, по данным экспертов, до 2020 года приносил прибыль.

"Но стоит помнить, что 2020 год на самом деле увеличил прибыль с продажи ЖК-дисплеев в последний раз. Учитывая все проблемы, вызванные коронавирусом, а также переход на OLED и отмену Олимпийских игр (из-за чего значительно сократилось число желающих купить недорогие мониторы), в Samsung понимали, что от такого актива лучше избавиться. И с начала года завод в Сучжоу работал не на постоянной основе, а "от заказа к заказу", — пишут бизнес-аналитики.

При этом сделка, по данным СМИ Южной Кореи, проводилась "в обе стороны" — пока в TCL через "дочку" покупали акции завода, в Samsung оформляли сделку на 12,33% акций самой TCL. Затраченные средства, упоминаемые в отчетах, составляют около 739 млн. долларов, то есть по итогу Samsung остается не только в финансовом, но и в "акционном" плюсе.

На фоне вспышки COVID-19, карантина и падения продаж в Samsung столкнулись с самыми низкими показателями за всю историю компании. Южнокорейская фирма уже вдвое сократила производство смартфонов и была вынуждена временно закрыть фабрики и магазины по всему миру из-за мер социального дистанцирования.

Дальнейшие планы China Star Optoelectronics Technology пока не уточняются.