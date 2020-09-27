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Автор Евгений Стриж

На смартфонах Xiaomi уже в 2021 году появятся камеры под дисплеем

Представители Xiaomi объявили, что в следующем году официально стартует массовое производство смартфонов, оснащенных камерой под дисплеем. Таким образом компания планирует окончательно закрепиться на рынке "брендовых и высококлассных" смартфонов.

Недавно опубликованный отчет Xiaomi продемонстрировал выдающиеся результаты компании на этом рынке: несмотря на рост цен примерно на 11,8%, продажи таких серий, как Xiaomi Mi 10, стабильно росли. Что же за камеру предлагают специалисты Xiaomi?

"Уши" или "капли": что нам предлагают сейчас

Хотя новая технология считается уже "третьим поколением", варианты первого и второго поколений до рынка так и не добрались из-за технической сложности (и, соответственно, удорожания смартфонов).

На мировом рынке между тем устоялся тренд на 2 варианта размещения фронтальных камер: "выемка" в стиле iPhone X (известная как "уши") или "капля" (вариант для любителей минимализма). Однако оба варианта удерживают производителей мобильных телефонов от предложения настоящего смартфона без рамки.

Если в Xiaomi действительно решили проблему, то компания может стать одной из первых, предлагающих на 100% безрамочный смартфон.

Что известно о новой технологии

Эксперты Xiaomi охотно рассказывают о новой технологии: по их словам, все дело в компоновке пикселей. Экран пропускает свет через так называемую "область зазора субпикселей", за счет чего RGB-параметры остаются неизменны и камера кажется "скрытой". Это решение уже известно на рынке, но именно в Xiaomi сумели удвоить количество пикселей по горизонтали и вертикали, в результате чего их плотность над камерой такая же, как и на всем остальном экране.

"Никогда не прекращайте исследовать и внедрять инновации — первый из трех ключевых принципов Xiaomi. Инвестиции компании в исследования и разработки значительно увеличиваются из года в год, и плоды усилий Xiaomi были успешно реализованы на рынке.

Недавно выпущенный Mi 10 Ultra включает в себя множество передовых технологий:

  • уникальная технология быстрой зарядки,
  • 120-кратный суперзум на основе ИИ
  • и технология Dual Native ISO Fusion, обеспечивающая отличное качество фотографий.

Представленное нами решение для камер воплощает в жизнь идеальный полноэкранный форм-фактор", — сообщается в пресс-релизах компании.

Эксперты: выглядит перспективно, но есть опасения

Единственный аспект, который беспокоит экспертов: Xiaomi не упоминает, будут ли ее камеры под дисплеем поддерживать OLED или LED. Также ничего не известно о разрешении будущих флагманов, а на представленных фотографиях все же видно небольшую тень: если смотреть внимательно, "кружок" камеры все же видно.

По словам экспертов The Verge, спешка во внедрении новой технологии вызвана конкуренцией с компанией ZTE, представители которой обещали показать аналог в ближайшем будущем.

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Темы xiaomi смартфоны технологии
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