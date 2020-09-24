Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Евгений Стриж

Китай вводит санкции, которые могут помешать продаже TikTok

Китай добавил в свой список экспортного контроля несколько новых пунктов, которые могут сорвать продажу Tiktok американцам. Министерство коммерции Китайской Народной Республики официально представило обновленный список, и теперь будущая покупка может оказаться для США либо бесполезной, либо слишком дорогой.

Китай вводит санкции, которые могут помешать продаже TikTok

Какие санкции ввели для США

Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщает, что изменения ориентированы на защиту китайских технологий, в частности, "технологий персонализированных информационных услуг, основанный на анализе данных" и "технологий искусственного интеллекта".

В СМИ также приводят цитату профессора Куи Фана (Университет международного бизнеса и экономики, один из ведущих китайских ВУЗов).

"Новые поправки в экспортный контроль затрагивают именно те технологии, которые использует разработчик TikTok, компания ByteDance", — прокомментировал Фан.

Это может означать, что Microsoft, Oracle и другие участники спонтанного "аукциона" из США могут лишиться приложения, либо столкнуться с длительным и сложным процессом оформления сделки, в результате которого TikTok значительно "похудеет" в технологическом плане.

Почему Китай защищает TikTok

Китай очень гордится TikTok, потому что сервис — первое приложение Поднебесной, ставшее популярным в западной культуре. Государственные СМИ страны используют этот успех как пример того, что китайский бизнес может успешно работать на любом рынке в любой стране.

Такая интерпретация позволяет использовать TikTok как политический рычаг: например, говорить, что запреты TikTok — это несправедливая конкуренция с целью не дать китайским специалистам развернуть бизнес. Также любые подобные ограничения теперь трактуются не как протекционизм, а как "необходимая защитная мера".

Ждем выборов: успеют ли продать?

Специалисты отмечают, что пока крайний срок сделки по TikTok — ноябрь, поскольку "курирует" процесс Трамп (так пока и не занявший твердую позицию и замеченный в кулуарных встречах как с представителями Microsoft, так и Марком Цукербергом). Любая задержка сделки на руку Китаю, поскольку сильно бьет по репутации Трампа (и так далеко не идеальной).

Тем временем другие китайские компании также начали "отвечать" на санкции: в Huawei, например, перестали спонсировать команду австралийской лиги регби Canberra Raiders.

По словам представителей Huawei, "…негативная бизнес-среда оказывает большее, чем первоначально прогнозировалось, влияние на запланированные доходы, так что спонсорство Raiders прекратится уже в конце сезона 2020 года".

Читайте также:

Bloomberg: в покупке TikTok заинтересованы и в Twitter

Может ли TikTok шпионить за вами

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы tiktok сша китай санкции технологии
Новости Все >
"Единая Россия" хочет запретить изымать домашних животных из-за долгов
Греф не боится сделки "Яндекса" и "Тинькофф"
В Сургуте задержан мужчина, похищавший дорогую электронику в магазинах
Сбербанк представил обновлённый логотип
В Марокко обнаружили зубы доисторического речного динозвра
Луис Суарес достался "Барселоне" почти бесплатно
В России начнут ловить пьяных водителей с помощью новейших технологий
В Пермском крае мужчина незаконно рубил деревья в особо крупном размере
В коммунальные платежи могут включить цену "умных" электросчётчиков
Совбез России: Ловить пьяных за рулем нужно помощью новых технологий
Последние материалы
В Калифорнии изобрели самый маленький холодильник в мире
"Единая Россия" хочет запретить изымать домашних животных из-за долгов
Греф не боится сделки "Яндекса" и "Тинькофф"
В Сургуте задержан мужчина, похищавший дорогую электронику в магазинах
Сбербанк представил обновлённый логотип
В Марокко обнаружили зубы доисторического речного динозвра
Луис Суарес достался "Барселоне" почти бесплатно
В России начнут ловить пьяных водителей с помощью новейших технологий
В Пермском крае мужчина незаконно рубил деревья в особо крупном размере
В коммунальные платежи могут включить цену "умных" электросчётчиков
Популярное
Общество
Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери

Столичный дизайнер Надежда Славина до сих пор не может понять мотивов, по которым её 12-летняя дочь решила уйти из дома.

Мама найденной в Москве девочки рассказала о состоянии дочери
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить жилплощадь
Российский шоу-бизнес
Собственник квартиры попросил Федосееву-Шукшину освободить жилплощадь
Общество
Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Человеческий фактор
Российский Су-35С мог сбить собственный самолёт
Василий Амирджанов Тайная инаугурация Лукашенко шокировала белорусов Василий Амирджанов Игорь Буккер Что убивает президентов США Игорь Буккер Усам Оздемиров Евразийский экономический союз на перепутье после уроков Минска Усам Оздемиров
Комментарии
В Польше оценили тайную инаугурацию Лукашенко
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Трамп не упомянул Россию во время выступления перед Генассамблеей ООН
"Новая нефть": как власть будет забирать деньги у россиян
Трамп: я не обещаю, что предам власть мирно в случае проигрыша
"Хорошее предложение" США - ультиматум России?
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Россия и Белоруссия: в чем "тормоза"?
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
"Много неточностей": в Москве не поверили в "козни" Парижа
Зачем государству нужны ЧВК?
Генерал ФСБ Михайлов: "Маскарад с Навальным вызывает иронию"
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
В Калмыкии у местного жителя изъяли два килограмма марихуаны
"Повод для войны": флоты РФ и НАТО столкнутся у Крыма?
Старинный принцип "собака лает – караван идёт" срабатывает против России
Новый адвокат Ефремова нашёл способ вытащить актёра из тюрьмы
Продуктовые талоны в РФ станут былью?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников