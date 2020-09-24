Китай вводит санкции, которые могут помешать продаже TikTok

Китай добавил в свой список экспортного контроля несколько новых пунктов, которые могут сорвать продажу Tiktok американцам. Министерство коммерции Китайской Народной Республики официально представило обновленный список, и теперь будущая покупка может оказаться для США либо бесполезной, либо слишком дорогой.

Какие санкции ввели для США

Государственное информационное агентство "Синьхуа" сообщает, что изменения ориентированы на защиту китайских технологий, в частности, "технологий персонализированных информационных услуг, основанный на анализе данных" и "технологий искусственного интеллекта".

В СМИ также приводят цитату профессора Куи Фана (Университет международного бизнеса и экономики, один из ведущих китайских ВУЗов).

"Новые поправки в экспортный контроль затрагивают именно те технологии, которые использует разработчик TikTok, компания ByteDance", — прокомментировал Фан.

Это может означать, что Microsoft, Oracle и другие участники спонтанного "аукциона" из США могут лишиться приложения, либо столкнуться с длительным и сложным процессом оформления сделки, в результате которого TikTok значительно "похудеет" в технологическом плане.

Почему Китай защищает TikTok

Китай очень гордится TikTok, потому что сервис — первое приложение Поднебесной, ставшее популярным в западной культуре. Государственные СМИ страны используют этот успех как пример того, что китайский бизнес может успешно работать на любом рынке в любой стране.

Такая интерпретация позволяет использовать TikTok как политический рычаг: например, говорить, что запреты TikTok — это несправедливая конкуренция с целью не дать китайским специалистам развернуть бизнес. Также любые подобные ограничения теперь трактуются не как протекционизм, а как "необходимая защитная мера".

Ждем выборов: успеют ли продать?

Специалисты отмечают, что пока крайний срок сделки по TikTok — ноябрь, поскольку "курирует" процесс Трамп (так пока и не занявший твердую позицию и замеченный в кулуарных встречах как с представителями Microsoft, так и Марком Цукербергом). Любая задержка сделки на руку Китаю, поскольку сильно бьет по репутации Трампа (и так далеко не идеальной).

Тем временем другие китайские компании также начали "отвечать" на санкции: в Huawei, например, перестали спонсировать команду австралийской лиги регби Canberra Raiders.

По словам представителей Huawei, "…негативная бизнес-среда оказывает большее, чем первоначально прогнозировалось, влияние на запланированные доходы, так что спонсорство Raiders прекратится уже в конце сезона 2020 года".

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