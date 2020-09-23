Инженеры Western Digital нашли способ увеличить емкость жестких дисков до 50 терабайт

Новая технология от компании-производителя жестких дисков Western Digital делает возможным увеличение емкости HDD до 50 терабайт. Называется она HAMR и позволит буквально "подарить" пользователям еще больше свободного места: как Western Digital, так и их конкуренты из Seagate, обещают в ближайшем будущем показать модели 36, 40 и 50-терабайтных дисков.

HDD-накопители получат "вторую жизнь"?

До последнего времени ситуация на рынке жестких дисков HDD-формата была не слишком понятной.

Дело в том, что для повышения емкости дисков, компании, их производящие, сделали ставку на технологии, при которой лазер используется для локального увеличения температуры области на диске. Технология была достаточно рискованной, инженеры не были в ней уверены — даже представители SNIA (эксперты в области хранения данных) отзывались о ней положительно, но осторожно.

Поэтому все были крайне удивлены, когда в Western Digital заявили не просто о том, что предложенная технология вполне пригодна для массового рынка, а выразили готовность перейти на новый вариант исполнения HDD уже в ближайшие 5-10 лет.

Как работает новая технология

Жёсткий диск состоит из металлических пластин, которые расположены перпендикулярно и снабжены головкой для считывания и записи. Емкость каждого диска зависит от количества всех битов, которые возможно записать на эти пластины. Очевидный недостаток такой технологии — невозможность уменьшать размеры тех областей, в которых уже хранятся биты, поскольку от этого увеличится плотность записи и намагниченность носителей изменится.

В Western Digital предложили изящное решение: HAMR подразумевает перпендикулярную запись. То есть носители битов, которые были расположены горизонтально, "вытягиваются" в вертикальное положение, что позволяет уплотнить данные и увеличить объем.

Кому пригодятся новые жёсткие диски

Ресурсы новой технологии не бесконечны, однако позволят значительно "уплотнить" объемы данных. На презентации компания демонстрировала метод "черепичной магнитной записи" (SMR): новые дорожки с информацией при нем немного накладываются на предыдущие.

В первую очередь технология пригодится всем компаниям, связанным с хранением больших объемов данных. При этом в Western Digital отмечают, сто скорость перезаписи данных будет скорее всего меньше, чем на "стандартных" носителях.

Однако это позволит значительно оживить рынок HDD, который с появлением твердотельных накопителей SSD-типа стал терять и прибыль, и объемы выпускаемой продукции.