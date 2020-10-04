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Автор Евгений Стриж

В Windows 10 добавят опцию архивации приложений

Может ли команда разработчиков Microsoft черпать вдохновение в технике Apple? Как оказалось, да: планируемое обновление Windows 10, по предварительным данным, может содержать функцию "архивировать приложение", работающую примерно по тому же принципу, что в iOS.

В Windows 10 добавят опцию архивации приложений

Очистить жесткий диск станет проще

Традиционно для семейства Windows "разгрузка" жесткого диска компьютеров и ноутбуков связана с удалением ненужных программ. При этом, если удаленные программы снова понадобятся, их придется ставить "с нуля" и настраивать заново.

Однако, как сообщает портал Windows Latest, команда Microsoft наконец предложит пользователям альтернативу: в некоторых тестовых сборках новых версий Windows 10, разосланных инсайдерам и инженерам, оказалась любопытная новая опция "архивировать приложение".

Если ей воспользоваться, система сделает бэкап части файлов и настроек конфигурации, а затем удалит "ненужные" компоненты, занимающие больше всего места. При восстановлении приложения Windows быстро подгрузит недостающие файлы со своих серверов — и вы получите то же самое приложение с теми же самыми настройками.

Плюсы и минусы: ждем выпуска "в боевые условия"

Коллектив Microsoft утверждает, что для экономии места на диске, а также трафика (в случае работы через публичные или иные сети с ограниченными лимитами) приложения, которые пользователи используют чаще всего, архивируются автоматически.

"Это весьма удобно, поскольку экономит ресурс и место жестких дисков и для людей с хорошим Интернет-соединением позволит безусловно "расчистить" накопившиеся завалы программ.

Часто системный диск оказывается в ходе работы переполнен программами, что не лучшим образом может сказаться на скорости работы Windows. Часть программ запускаются "в фоне", о чем неопытный пользователь может даже не знать. Полагаем, что система работает как в технике Apple — в iPhone такую опцию используют давно.

Однако будут моменты, когда эта функция будет раздражать. Например, если вы собираетесь использовать заархивированное приложение и у вас нет подключения или оно нестабильно — или если в Microsoft "переборщат" и дадут новой опции слишком много ресурсов, из-за чего она нагрузит процессор и постоянно будет работать "в фоне"", — отмечают эксперты.

Ключевой момент, который вызывает опасения: что будет с владельцами архивированных программ, если их вдруг удалят из Microsoft Store. В Microsoft отметили, что опция станет необязательной и ее легко будет отключить — так что остается только ждать новой версии Windows и самостоятельно выводить для себя плюсы и минусы новой "фишки".

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Темы microsoft windows 10 технологии
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