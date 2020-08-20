Ставки в технологической гонке как никогда высоки

Инновационный путь развития предполагает широкое использование цифровых технологий и искусственного интеллекта во всех сферах жизни от производства до государственного управления. И это не дань моде, а тебование времени. Новые технологии приносят большую экономическую выгоду. Более того, обострение конкуренции на международной арене ставит само выживание страны в зависимость от технологического рывка в будущее.

Недавно подводили итоги первого этапа всероссийского конкурса "Цифровой прорыв", в котором приняли участие более 16,5 тысяч IT-специалистов из 85 регионов страны. Как сообщали организаторы, уже получено более 4700 цифровых решений. Но главная цель конкурса — поиск талантливых кадров, в которых остро нуждается современная экономика.

Согласно индексу "Цифровая Россия", уровень проникновения "цифры" в регионы превышает 60%, а в некоторых достигает даже 75%. При этом доля IT-специалистов составляет лишь 2,44% от занятого населения. В европейских странах эта доля в 2 раза больше. По мнению экспертов, России в год нужно примерно 220 тысяч новых специалистов, а к 2024 году эта потребность повысится до 300 тысяч.

На июльской встрече с представителями IT-индустрии в Иннополисе премьер-министр Михаил Мишустин озвучил интересные цифры: за последние шесть лет спрос на программные решения и IT-услуги внутри нашей страны вырос почти на 50%, а на внешнем рынке и того больше — на 80%.

При этом валовая добавленная стоимость этого сектора за тот же срок выросла более чем в два раза.

В эпоху четвертой промышленной революции главным богатством становятся талант и знания, а интеллектуальная собственность и нематериальные активы выходят на первый план.

Всепроникающий характер цифровизации люди смогли ощутить в период карантинных ограничений, когда в несколько раз увеличился трафик онлайн-сервисов в социальной сфере, медицине, образовании, в сфере культуры и развлечений. Только за 2 месяца через портал государственных услуг было оформлено более 20 млн электронных заявлений на получение различных выплат.

Инвестиции в науку и "цифру" должны вырасти

Несмотря на то, что российские цифровые платформы и программные продукты занимают лидирующие позиции на нашем рынке, а по отдельным направлениям успешно конкурируют и на мировом уровне, даёт знать о себе исторически сложившееся отставание от стран — технологических лидеров. При текущих темпах роста преодолеть его будет невозможно.

В "Глобальном инновационном индексе 2019" Россия находится на 46-ом месте. При его составлении эксперты оценивали 129 стран по таким параметрам, как число заявок на права интеллектуальной собственности, расходы на образование, количество научно-технических публикаций и т. д. По соотношению инвестиций в НИОКР к ВВП (1,1%) Россия не входит даже в топ-15 стран.

Зато по числу занятых в науке Россия занимает третье место после Китая и США. Другой вопрос, как количество перевести в качество с точки зрения инновационного роста. Так, эксперты Института статистических исследований и экономики знаний ВШЭ считают, что Россия отстаёт от развитых и даже некоторых развивающихся государств по таким характеристикам, как эффективность использования ресурсов и степень воздействия результатов научно-технической и инновационной деятельности на экономику и общество.

Исправить ситуацию призваны национальные проекты "Наука" и "Цифровая экономика". В науку до 2024 года планируют инвестировать 636 млрд рублей, а на "цифру" предусмотрено выделить из федерального бюджета почти 1,1 трлн рублей. Лидирующим IT-компаниям будут предоставлять гранты на новые разработки, на эти цели направят 20 млрд рублей.

Поставлена задача к 2024 году увеличить на 50% число занятых в IT-индустрии и на 100% — спрос на российские программные продукты и сервисы, а также стимулировать появление более тысячи перспективных стартапов.

Финансовые вложения стоят того. По самым скромным оценкам, рост мировой экономики за счёт внедрения новых технологий составит к 2024 году не менее 1 трлн долларов. Эксперты международной консалтинговой компании McKinsey подсчитали, что за счёт внедрения одних только цифровых технологий потенциал роста ВВП России к 2025 году может составить 3,6 трлн рублей. Прогнозы, связанные с бурным развитием искусственного интеллекта, ещё более оптимистичны. Аналитики считают, что его рынок к 2030 году может достичь 13 трлн долларов. При этом вклад искусственного интеллекта в ВВП России можно довести до 10-15 трлн рублей.

На кону национальный суверенитет

Искусственный интеллект характеризуют как ресурс колоссальной силы.

В одном из своих выступлений президент Владимир Путин подчеркнул, что "технологическая гонка, которая уже развернулась в мире, будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации".

В ноябре прошлого года в США Комиссия по искусственному интеллекту для национальной безопасности, утвержденная Конгрессом в рамках закона о национальной обороне, подготовила примечательный доклад на тему места Соединенных Штатов в глобальной гонке развития ИИ.

По мнению его авторов, именно ИИ внесёт решающий вклад в достижение экономических конкурентных преимуществ, укрепление обороноспособности и оптимальное регулирование общественного поведения. Благодаря скачкообразному наращиванию мощностей, быстродейтвию, экономичности, возможностям архивирования и обработки больших данных, ИИ способен взять на себя роль программно-аппаратной реализации функции управления.

Тот, кто первым обеспечит своему ИИ ощутимое превосходство, получит "мантию мирового лидерства". В ближайшем будущем исход борьбы за лидерство в мире будет определяться не столько в традиционных военно-политических конфликтах, сколько в ходе технологического противоборства, считают авторы доклада. Также придаётся большое значение устойчивости государства и общества к новым вызовам, в том числе и тем, что принято называть "черными лебедями".

В российских условиях использование достижений искусственного интеллекта может внести неоценимый вклад в повышение производительности труда и создание эффективной системы государственного управления. С одной стороны он освобождает людей от тяжелых, рутинных и вредных для здоровья работ, а с другой стороны помогают преодолеть неповоротливость бюрократической машины, повысить прозрачность и эффективность административных процедур.

Облегчить жизнь предпринимателей, страдающих от чрезмерного административного регулирования, призваны различные цифровые платформы.

Так, уже создан и действует электронный ресурс "ЗАБИЗНЕС. РФ" для сбора и обработки жалоб на незаконные, по мнению предпринимателей, действия со стороны правоохранительных органов.

Российский экспортный центр работает над созданием цифровой платформы для экспортёров.

А Минэкономразвития тестирует портал "Мой бизнес", который должен стать полноценной экосистемой для бизнеса с соблюдением принципа одного окна.

Раскрепощение бизнеса, снижение административной нагрузки, инвестирование в науку, создание условий для рождения успешных стартапов, помощь в раскрытии талантов и творческих возможностей — всё это важные составляющие для успеха в технологической гонке. Ставки как никогда высоки: ведь проигрыш означает утрату не только статуса великой державы, но и национального суверенитета.