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Автор Евгений Стриж

В Азии строят "умные остановки" с датчиками температуры и УФ-лампами

Наука » Технологии

В Японии, Южной Корее и Сингапуре (также в планах — Индия) власти запускают пилотный проект "умных остановок". Они помогут всем вынужденным использовать общественный транспорт (как автобусы, так и метро) быстро проверить температуру и "очиститься" благодаря ультрафиолетовым стерилизаторам. "Умные остановки" мобильны и легко переносятся в нужное место, что делает возможным "следование" за наиболее опасными в плане заражений коронавирусом участками городов.

Зачем нужны "умные остановки"

В одном из районов Сеула (Сондонгу) уже развернуто минимум 10 "умных остановок". Новинки работают на солнечной энергии и дополнительно оснащены камерами с тепловизорами — для более точного контроля температуры. По словам руководства города, планируется установить еще минимум 10 таких остановок.

"Мы внедряем это новшество для того, чтобы жители могли пользоваться технологиями в повседневной жизни. Это комплексная услуга, доступная всем горожанам", — сообщил в комментариях по электронной почте представитель мэра Сондонгу, господин Чон Вон-О.

Также "умные остановки" были замечены в Сингапуре: там в них нужно заходить непосредственно перед посадкой в автобусы. Если загорается зеленый, то температура нормальная, если оранжевый — повышенная. По данным Министерства культуры и молодежной политики, участвующего в проекте, планируется установить не менее 70 таких систем.

Эксперты: это только начало

"Хотя проверка температуры на остановках и в транспорте не является обязательной повсеместно, новая инфраструктура будет стимулировать население следить за своей температурой", — отметили эксперты.

Между тем в ряде регионов замер температуры уже стал обязателен: в Китае и Дели пассажиры должны показать, что у них нет симптомов коронавируса, с помощью мобильного приложения. Это необходимо как для поездок на автобусах и метро, так и для посещения некоторых общественных мест и офисов.

Хотя эксперты по "цифровым правам" говорят, что подобные технологии повышают риск слежки и исключают маргинализированные группы населения, не имеющие смартфонов, власти заявили, что они необходимы для обеспечения безопасности людей.

"Пока COVID-19 является угрозой, мы должны принимать меры, которые не только обезопасят людей от заражения, но и убедят их в безопасности окружающей среды.

Тем не менее, даже при соблюдении дистанции, гигиены и мер безопасности, многие люди все равно будут избегать общественного транспорта. Мы ожидаем, что будет больше поездок на личных авто, велосипедах, прогулок пешком. Логично было бы продумать инфраструктуру вроде "умных остановок" и для таких людей", — дополняют специалисты.

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