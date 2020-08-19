Некоторое время назад Fortnite был запущен на iOS, и это принесло Apple огромные деньги. По данным СМИ, компания-разработчик получала до 2 миллионов долларов в день от покупок в Fortnite, а Apple "снимала сливки" в размере 30% от этой суммы — такова политика компании, основанная на "налоге с транзакций".
Естественно, такое положение дел не понравилось разработчику Fortnite, компании Epic. В итоге руководители Epic решили встроить систему платежей в обход Apple, да еще и сделали покупки там дешевле. В ответ Apple просто удалила игру из App Store.
Казалось бы — инцидент исчерпан, Apple нужно искать новый источник дохода, а Epic — новые варианты распространения игры. Однако оставался маленький нюанс: что делать с теми, кто успел скачать и установить игру через App Store до того, как ее оттуда убрали?
В Epic и Apple пришли к выводу, что для таких пользователей все функции игры будут доступны в полном объёме, и никто никого "выгонять" не будет. И пока компании обещают друг другу судебные иски и пытаются решить вопрос с "перезапуском" игры в App Store, тут-то и проявили себя во всей красе продавцы с торговой площадки eBay.
Поскольку представители Epic сообщили, что "…те, кто уже загрузил игру, могут продолжать играть в нее, но не смогут получить доступ к новому контенту в будущем", сразу же нашлись желающие все-таки поиграть в Fortnite через устройства Apple. Поэтому на eBay стали просто продавать iPhone с установленной игрой — причем не только последних поколений, но и достаточно "пожилые".
Неудивительно, что смартфоны стоят недешево: их количество сильно ограничено, что позволяет продавцам проводить сделки до 10 000 долларов.
По словам продавцов, спрос есть: достаточно хотя бы двух человек, чтобы местная система аукциона (кто больше заплатит) заработала во всей красе. В среднем один аппарат с игрой уходит по цене от 3000 до 5000 долларов в зависимости от версии. На момент написания материала было доступно минимум 60 вариантов от различных продавцов.
Ситуация, к слову, не редкая: когда компания Konami убрала демоверсию игры Silent Hill PT с PS4, геймеры, которые успели купить "особенную" консоль, тоже продавали ее на eBay по невероятным ценам. Аналогичным образом работают маркетинговые уловки и для других товаров: например, лимитированные серии наушников по игровой вселенной "Persona 5" отличались от обычных лишь цветом и парой бонусов (вроде дисков с музыкой и стикеров), но стоили в 2-3 раза дороже.
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