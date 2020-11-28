Тринадцатый знак Зодиака запутал всех

Согласно исследованию одного из российских сервисов по поиску работы, 75% работодателей обращают внимание на знак Зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50% респондентов учитывают этот параметр кандидата на должность офис-менеджера. Увы, всех ждет разочарование, если учитывать 13-й знак зодиакального созвездия.

Тринадцатый знак Зодиака поставил Запад на уши

Американское космическое агентство НАСА подтвердило открытие 13-го знака Зодиака Ophiuchus — Змееносец. Прежняя астрологическая карта претерпевает существенные изменения, в частности, Скорпион сокращается до недели, это означает, что изменятся и прочие знаки Зодиака.

Новости о появлении 13-го знака Зодиака настолько возбудили всех тех, кто верит в астрологию, что многие стали паниковать. На Западе порой доходило до смешного. Один пользователь Twitter написал о том, что недавно нарисовал на своей новенькой лодке знак Стрельца и теперь будет вынужден заменить его на новый. "Чем там занимается НАСА?" — возмущается блогер.

Подобные нападки вынудили НАСА выступить сначала с заявлением, что они "не меняли знаки Зодиака". Затем космическое агентство США принялось пространно объяснять про огромную разницу между лженаукой астрологией и подлинной наукой астрономией. Ученые НАСА, дескать, занимаются наблюдением за космическими объектами, а к астральным явлениям, связанным с астрологией, которая утверждает, что предсказывает будущее и описывает особенности характера, они решительно не имеют никакого отношения.

Зодиак изобрели четыре тысячелетия назад в Вавилоне

Змееносец оказался всего лишь одним из 88 официально признанных созвездий. Его изображение — человек, держащий в руках змею, как и 12 прочих знаков Зодиака был придуман вавилонянами около трех тысяч лет назад. Очевидно, им не нравилось иметь 13 знаков, потому что в их календаре было всего 12 месяцев. Это был непорядок. По этой причине в Вавилоне исключили 13-й знак. Змееносец так и не появился в астрологических картах, разработанных вавилонянами около четырех тысячелетий назад и до сих пор использующихся для составления гороскопов.

В 2011 году американские астрономы определили, что из-за гравитационного притяжения Луны "расположение звезд изменилось, поэтому Солнце указывает на разные части Зодиака в разное время". Созвездия постоянно смещаются и не занимают фиксированное место, что и было замечено астрономами. Специалисты НАСА всего лишь измеряли изменения в созвездиях, но не меняли знаки Зодиака. Как отмечало CNN, "космическое агентство не контролирует астрологический календарь, но наблюдает за тем, как изменились положения созвездий с тех пор, как вавилоняне разделили небо на зодиакальные знаки".

Слухи о том, что НАСА нашло 13-й знак Зодиака, становились вирусными в интернете несколько раз за последние десять лет. В 2016 году подобные слухи об изменениях в астрологической карте были опровергнуты НАСА на официальном уровне. Однако этим летом паника возобновилась вновь, к явному раздражению профессиональных астрономов. Хоть убейте, яйцеголовые интеллектуалы не верят в лженауку про предсказания созвездий!