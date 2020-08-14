Мозг мужчины и женщины: что различного нашли китайцы

Отличается ли мозг у мужчин и женщин? Этот вопрос давно обсуждается не только на кухнях, но и "высокой" наукой.

Исследователи из Китая перебрали результаты МРТ двух тысяч человек и заявили, что обнаружили определенное отличие в некоторых областях мозга. Они предположили, что разница в устройстве мужского и женского мозга основана на разной экспрессии генов половых хромосом. Впрочем, учёные подчёркивают, что на устройство мозга влияет не только некий изначальный набор факторов, но и ряд аспектов, при которых он развивается, включая окружающую среду.

"Мир, в котором живёт женщина и мужчина, немножко разный. Поэтому уже и развитие мозга будет идти по-разному, — соглашается с ними российский генетик Юрий Симаков. — У мужчин вес мозга больше на 150 г. Но если брать по отношению к телу (а это более важный биологический показатель), то у мужчин примерно 2%, а у женщин — 2,5%. У женщин по отношению к телу мозг больше развивается. Это первое. Во-вторых, у мозга есть два полушария. Левое отвечает за эмоции, а вербальное полушарие — правое. Чаще всего говорят, что у женщин работает правое полушарие — вербальное, то есть общение. А у мужчин — левое, они эмоциональные, какие-то вещи обдумывают, часто не сообщают сразу об этом. Это свойство очень важно для конкуренции. Но это всё относительно. Показано, что у женщин мозг работает, когда она внимательного кого-то слушает, у неё работают оба полушария, у мужчин — только одно. В этом отношении мужчины дольше соображают".

Мужчины и женщины.... и всё-таки они разные

Генетик отметил, что созревание мозга у мужчин и женщин также идет по-разному. В 9 лет девочки на 20% уже больше развиты, чем мальчики. Женщины в развитии мозга обгоняют мужчин.

"Когда-то они приходят к своему возрасту, но в разное время. Мужчины в этом отношении больше запаздывают. Наверное, этим и объясняется, что у юношей много детских привычек", — говорит Симаков.

Он добавил также, что из-за доминирования "не той" половой хромосомы в мозге возможно "мужское" мышление у женщин и "женское" у мужчин. Воздействовать на генетику при этом извне практически невозможно. И такие факторы, как, например, правильное питание, просто позволяют мозгу лучше работать. Вегетарианство при этом тоже меняет характер мышления: человек становится более спокойным, что не исключает необходимость животного белка для здоровья организма.