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Автор Игорь Буккер

Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад

Наука » Полезно знать

При археологических раскопках на юге Израиля, проведенных Израильским управлением древностей вместе с местными добровольцами, обнаружено место выработки кремня в среднем палеолите. Из добытого камня наши далекие предки изготовляли каменные орудия труда. Исследователи предполагают, что данный карьер неподалеку от города Димоны разрабатывали между 250 и 50 тысяч лет назад.

Люди мигрировали из Африки 100 тысяч лет назад

Случайность помогла найти карьер эпохи палеолита

Раскопки проводились в рамках подготовки к установке на полях оборудования для выработки солнечной энергии и финансировались Electric Company. Науке несказанно повезло, поскольку обнаруженный каменный карьер из-за своих крайне малых размеров довольно трудно отыскать. Место доисторической стоянки обнаружила молодежь из Димоны. Молодые юноши и девушки в летний сезон работали на раскопках, чтобы пережить экономически сложный период пандемии Covid-19.

Археологические раскопки проводились во время карантина в связи с пандемией коронавирусной инфекции, а молодые люди города Димона оказались одной из наиболее пострадавших групп, потому что их родной город оказался в почти полной изоляции во время второй волны вспышки коронавируса.

После недолгих размышлений, чем заняться на летних каникулах, молодежь из Димоны решила принять активное участие в раскопках, чтобы поработать и тем самым помочь своим семьям, а также познакомиться с историей древнейших людей и своим наследием. Такого рода археологические экспедиции являются частью проекта, который в последние годы продвигает и которым руководит Управление древностей Израиля.

При этом каменный карьер уникален по причине особенной технологии обработки кремня, известной как Nubian Levallois, поскольку она впервые появилась в нижнем палеолите в Африке. В среднем палеолите техника леваллуа получила распространение среди неандертальцев мустьерской культуры. Такой метод был сложнее, нежели более ранние способы отщепления камня.

Гомо сапиенс покинул историческую родину намного раньше

Проследив пути перемещения данной технологии, исследователи определили маршруты миграции современного человека из Африки около 100 тысяч лет назад.

Как рассказывают руководители раскопок Талия Абулафия и Майя Орон из Управления древностей Израиля, "это первое свидетельство кремневой индустрии леваллуа, найденное во время археологических раскопок в Израиле. Такая индустрия отождествляется с группами homo sapiens, которые обитали в Восточной Африке 150-100 тысяч лет назад и расселились оттуда по всему свету.

За последнее десятилетие на Аравийском полуострове было обнаружено довольно много подобных артефактов. Это заставило многих ученых утверждать, что современные люди покинули Африку через Аравийский полуостров.

Участок возле Димона, по-видимому, являет собой самый северный образец продукции индустрии леваллуа, обнаруженный на месте первоначального отложения, тем самым отмечая пути миграции: из Африки в Саудовскую Аравию, а оттуда, возможно, в пустыню Негев".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы covid африка израиль миграция археология гомо сапиенс пандемия коронавируса аравийский полуостров
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