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Автор Евгений Стриж

MOFLIN: робот с искусственным интеллектом и эмоциональными способностями

Наука » Технологии

MOFLIN — искусственный питомец нового поколения, который благодаря применению искусственного интеллекта (ИИ) обладает эмоциональными способностями, которые развиваются в зависимости от того, как с ним обращаются хозяева.

MOFLIN | An AI Pet Robot with Emotional Capabilities

"С его теплым мягким мехом, милыми звуками и восхитительным движением вы полюбите его сразу же. Мы использовали подход, вдохновленный природой, и разработали уникальный алгоритм, который позволяет MOFLIN учиться и расти, используя взаимодействия для определения закономерностей и оценки окружающей среды.

У MOFLIN не будет ограничения на звуковые комбинации: он всегда выберет уникальный звук, чтобы отреагировать и выразить свои чувства. А благодаря плавным движениям игра с MOFLIN будет неотличима от игры с домашним животным", — отмечают в Vanguard Industries Inc, японской компании, работающей над проектом.

На каком этапе проект

На данный момент проект дорабатывается до серийной модели и дополняется новыми опциями, а в продажу поступит уже в марте 2021 года. Самые первые (так называемые "лимитированные") партии готовых MOFLIN поедут к поддержавшим проект на Kickstrater спонсорам — цена вопроса составляет примерно 358 долларов.

Изначально разработчикам нужно было всего 18 000 долларов, так что преодоление этой планки (на момент написания материала собрано более 25 000 долларов) ознаменовало новые опции и "фишки".

"Первоначальная концептуальная модель не имела такой функции, как обновление через Интернет, но благодаря активной поддержке мы разовьем MOFLIN и сделаем его еще лучше. Опции и функции MOFLIN помогут людям в их повседневной жизни", — рассказывают разработчики.

Как работает MOFLIN

Основой, благодаря которой MOFLIN максимально близок по поведению к настоящим животным, является уникальный алгоритм на основе ИИ, постоянно оценивающий окружающую среду с помощью датчиков. Питомец сумеет "понять", в каком настроении хозяин, и со временем развить собственную "карту эмоций", которая у каждого MOFLIN будет уникальна. Таким образом, не будет двух одинаково себя ведущих MOFLIN — каждый будет отражать личность и эмоции хозяина.

Для зарядки MOFLIN будет "засыпать" в специальной корзинке, которая работает как "база" и позволяет питомцу заряжаться без подключения к адаптерам. При этом питомец будет издавать забавные звуки.

"Мы стремимся развивать концепцию MOFLIN, хотим, чтобы она оказывала положительное влияние на общество. Мы верим, что MOFLIN может улучшить качество жизни, особенно в нелегкие времена пандемии. Мы желаем создавать решения для лучшего будущего через наш проект", — резюмируют разработчики.

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Темы робот технологии искусственный интеллект
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