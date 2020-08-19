Apple подает иск против "фруктового" логотипа

Логотип Apple в виде яблока — неотъемлемая часть бренда, его узнают во всем мире. Поэтому юристы компании периодически отслеживают, кто еще из конкурентов прибегает к "фруктовой" теме, и подают на них иски.

Как оказалось, контроль использования фруктов в недавно зарегистрированных логотипах или товарных знаках ведется настолько тщательно, что в Apple готовы судиться даже с небольшими компаниями: последнее дело (против фирмы Prepear) вызвало интерес СМИ. Чего добиваются юристы "яблочных"?

Суть претензии: грушу в логотипе использовать нельзя

Компания Prepear привлекла внимание Apple логотипом в виде стилизованной зеленой груши. Хотя к производству гаджетов Prepear отношения не имеет (а занимается работой с приложениями по поиску рецептов и доставке еды), юристы Apple все же подали иск. По данным СМИ, основной целью Apple является запрет на использование груши в логотипе Prepear.

В сообщении в Instagram разработчики Prepear отметили, что формулировку представители Apple подобрали странную — якобы используемый логотип слишком схож с логотипом Apple и поэтому вредит бренду. В материалах дела также упоминаются возможная путаница — якобы логотип Prepear "схож" с "яблочным" и поэтому покупатели могут купить не то, что им нужно.

Ответ Prepear: мы пойдем до конца — иначе всех остальных тоже засудят

"Чтобы бороться с крупными компаниями в судах, нужны десятки тысяч долларов. Apple пользуется своим положением на рынке и просто вынуждает маленькие коллективы отказываться от "фруктовых" логотипов — известны уже десятки случаев. При этом многие лишенные логотипа компании и вовсе закрылись", — отмечают представители Prepear.

Сдаваться в Prepear не намерены. В компании планируют бороться до конца, хоть уже и понесли "потери": пришлось уволить одного из сотрудников. Для компании, в которой работает всего 5 человек, борьба с Apple — дело принципа: организовав петицию на портале change. org, в Prepear надеются привлечь к ситуации максимум внимания прессы. На момент написания материала петиция собрала более 26 000 подписей.

"Мы боремся с Apple не просто за наш логотип — мы боремся за права всех компаний использовать в логотипах фрукты. Мы хотим, чтобы большие боссы знали — столь откровенное издевательство над малым бизнесом может иметь далеко идущие последствия", — комментируют в компании.

Петиция, к слову, символично называется "Спасем Грушу от Яблока", а в комментариях пользователи напоминают Apple, что "…компания не может владеть правами на изображения всех фруктов в мире" и что стоит "…быть лидером, играя по правилам".