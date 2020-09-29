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Автор Игорь Буккер

Похолодание климата связано с вулканическими процессами, а не с метеоритами

Никто не считает вулканы безопасными, но на деле они еще опаснее, чем может показаться.

Похолодание климата связано с вулканическими процессами, а не с метеоритами

Анализ отложений из техасской пещеры Холла дал доказательства того, что вовсе не падение метеорита, а извержения вулканов спровоцировали охлаждение климата нашей планеты, которое произошло приблизительно 13 000 лет назад.

Вулканы круче метеоритов

Директор Центра изучения первых американцев и заслуженный профессор Техасского университета A&M Майкл Уотерс (Michael Waters) совместно со своими коллегами из университета Бейлора и университета Хьюстона опубликовали результаты своей работы на страницах журнала Science Advances.

По мнению некоторых исследователей, охлаждение климата на Земле примерно на три градуса по Цельсию в огромной степени было вызвано столкновением с космическим объектом, например, с метеоритом. Судя по исследованию отложений в пещере Холла почти наверняка похолодание было следствием извержения вулканов.

Уотерс сказал, что он впервые начал исследовать пещеру в 2017 году.

"Один большой вопрос заключался в том, — говорит Уотерс, — было ли это столкновение с внеземным объектом, которое произошло ближе к концу последнего ледникового периода, около 13 тысяч лет назад, когда ледяной панцирь, покрывающий территорию Канады, таял, вызывая резкое похолодание, ввергнувшее северное полушарие в ледниковый период на лишние 1 200 лет?"

Вполне вероятно, что это событие также спровоцировало исчезновение таких крупных млекопитающих, как мамонт, лошадь и верблюд, которые некогда бродили по Северной Америке. Согласно новому исследованию, в промежуток между 9 000 и 15 000 лет назад было отмечено четыре похолодания.

Сомнения ученых рассеиваются

Таким образом, причина этого похолодания не в столкновении с космическим объектом. Вместо ранее полученных геохимических данных о взрыве большого метеора в атмосфере нашей планеты, все указывает на период крупных извержений вулканов.

Исследователи сообщают, что после извержения вулкана распространяющиеся аэрозоли отражают солнечную радиацию вдали от Земли и могут привести к глобальному похолоданию на срок от одного года до пяти лет, в зависимости от размеров и временных рамок извержения.

"Поздний дриас, произошедший около 13 000 лет назад, нарушил явное потепление в конце последнего ледникового периода", — утверждает соавтор исследования Стивен Форман (Steven Forman), профессор геолого-геофизических исследований в Бейлоре.

По словам Формана, в конце позднего дриаса климат Земли, возможно, испытывал критический момент из-за таяния ледникового покрова в северной части Атлантического океана, увеличения снежного покрова и мощных извержений вулканов, которые вкупе могли привести к интенсивному похолоданию в Северном полушарии.

Извержения вулканов в поздний дриас

Изотопный анализ отложений, собранных в пещере Холла, выявил такие химические элементы, как иридий, рутений, платина, палладий и рений. Изотопный анализ и относительное соотношение элементов соответствовали тем, которые были обнаружены в ходе изучения предыдущих вулканических газов.

По словам исследователей, извержения вулканов вызывают наиболее сильное похолодание.

В свою очередь Уотерс отметил, что "химические аномалии, обнаруженные в отложениях, датируемых началом позднего дриаса, являются результатом вулканических процессов, а не столкновения с космическим объектом".

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Темы техас земля вулкан метеориты похолодание поздний дриас
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