Сергей Шахматов рассказал, как Билл Гейтс маскирует свои истинные намерения

Российский эколог Сергей Шахматов не исключает, что заявление Билла Гейтса о том, что изменение климата приведет к большим жертвам, чем от COVID-19, является прикрытием его намерений — сократить население Земли.

Билл Гейтс подтверждает - Вакцинация служит для сокращения населения

Билл Гейтс сравнил смертоносность от COVID-19 и выбросов СО2

В своем блоге основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс написал, что пандемия ковида в мире на 100 тыс. человек населения "в годовом исчислении" принесла примерно 14 летальных исходов из-за коронавируса.

"Как это соотносится с изменением климата? В течение следующих 40 лет повышение температуры, согласно прогнозам, приведет к такому же росту смертности — 14 смертей на 100 тыс. К концу столетия, если объемы выбросов СО2 по-прежнему будут расти высокими темпами, изменение климата приведет к тому, что дополнительно будет 73 смерти на 100 тыс. человек", — отметил Гейтс. "Другими словам, к 2060 году изменение климата будет столь же смертоносным, как и COVID-19, а к 2100 году оно может быть в пять раз более смертоносным", — пояснил он.

Максимум парникового эффекта совпал с глобальным потеплением

Как сказал "Правде.Ру" исполнительный директор федеральной Открытой экологической платформы "Российские зеленые" Сергей Шахматов, в общемировом экологическом сообществе превалирует мнение, что общий объем парниковых выбросов, а именно CO2, приводит к общему потеплению.

По мнению эколога, здесь нужно говорить не только о парниковом эффекте, а о том, что "Земля проходит под разными углами и меняется в определенном формате траектория ее движения вокруг Солнца", вызывая в долгосрочном периоде "волнообразные изменения среднегодовых температур" — "у нас были и ледниковые периоды, и очень жаркие температурные режимы".

В этом смысле ученые Российской академии наук указывают именно на этот фактор глобального изменения климата, как на системный, сказал Сергей Шахматов.

Он пояснил, что "на факторе парникового эффекта мы сейчас, фактически подходим к пику глобального периода потепления". И если ничего "сверхординарного" не случится с планетой, то "мы будем уходить достаточно в среднесрочной перспективе, в температурные режимы ниже, чем сейчас", что будет нивелировать парниковый эффект.

"Последняя капля" не исключается

"Конечно, антропогенный вклад существенен. Температура по временному лагу повышается потихонечку, но мы еще и добавляем сами, и последняя капля, конечно, может сыграть злую штуку не только для окружающей природной среды, но и для самого человечества в смысле его сохранения как биологического вида", — отметил Сергей Шахматов.

Эколог считает, что Гейтс, как глобалист, любит рассуждать про глобальные вещи, но рассуждения о выбросах СО2 — это "общепонятные, общепринятые банальные вещи, о которых говорили много лет назад — и 5, и 10 лет назад". Вопрос не в том, чтобы обозначить эту проблему, а в том чтобы говорить о путях ее решения. На сегодняшний день предложений достаточно мало, и они связаны только лишь со снижением объема эмиссии парниковых газов, добавил он.

Гейтс мог профинансировать создание коронавируса

Сергей Шахматов напомнил, что Гейтс известен в мире как человек, который считает, что окружающую среду планеты необходимо сохранять, в том числе, ценой сокращения населения Земли.

И в этом смысле эксперт полагает, что он маскирует за подобными заявлениями поставленную задачу — сокращение популяции человека.

"Я не удивлюсь, если Билл Гейтс профинансировал создание этого коронавируса. Это, конечно, не факт. Но богатейший на планете человек, который всегда заявляет о том, что нужно сокращать численность населения, наверное, может этому помогать. И для того, чтобы прикрывать всю свою подпольную деятельность финансирования проектов, которые реально сокращают численность населения (а сегодня население сократилось достаточно серьезно в достаточно краткосрочный период, помимо естественного умирания людей) такие заявления — это, возможно, маскировочные моменты для отвода внимания", — сказал Сергей Шахматов.

Как сообщало в 2010 году издание warandpeace.ru, Гейтс является приверженцем евгеники — псевдонауки о снижении численности населения. На закрытой конференции в Лонг-Бич, Калифорния, под названием TED2010 Conference в своей речи "Обновляясь к нулю!", наряду с предложением об искусственном сокращении выбросов CO2 во всем мире к нулю к 2050 году, Гейтс заявил:

"В мире сегодня 6,8 млрд. человек. Это число возрастет до примерно 9 миллиардов. Теперь, если мы действительно сделаем большую работу по новым вакцинам, здравоохранению, услугам в области репродуктивного здоровья, мы уменьшим его, возможно, на 10 или 15 процентов".

21 января в Twitter, появилось сообщение, что Билл Гейтс заранее знал о пандемии COVID-19. Автор твита сделал свой вывод из того факта, что британский Институт Пирбрайт, финансируемый фондом Билла Гейтса и его жены Мелинды, владел патентом, который защищает разработку ослабленной формы коронавируса, которая потенциально может использоваться в качестве вакцины для профилактики респираторных заболеваний у птиц и других животных.

Вскоре в интернете набрала популярность теория, что миллиардер Билл Гейтс связан с пандемией коронавируса COVID-19 и даже использует ее, чтобы захватить контроль над человечеством.

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