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Автор Игорь Буккер

Ученые точно не знают, идет ли потепление климата или похолодание

Наука » Экология

Эксперт по международным экологическим программам и этнотуризму Евгений Русак поведал зрителям видеоканала "Правда.ру" о Монреальском соглашении, Грете Тунберг, "Гринпис", экоактивистах, а также о том, что никто точно не знает — идет похолодание климата или его потепление.

Читайте начало интервью:

Экология как политика

— За что международные экологические организации ополчились на Россию? Основные их претензии к нам каковы?

— А за что они вообще на нас ополчились?

— Мусор их не принимаем?

— Только Китай принимал их мусор в 2018 году и потом отказался. Нет, дело не в этом. Экология — это всегда инструмент и инструмент один из самых рабочих. Это политический инструмент. Никакого отношения к природоохране он не имеет.

— Но это Greenpeace. Или что вообще?

— Greenpeace выглядит на этом фоне очень даже неплохо. Экоактивисты сегодняшнего дня уже ближе к леворадикалам. Грета Тунберг и Greenpeace…

— Здравое зерно высказываний у Греты есть или это исключительно политический пиар?

— Это политика.

— Никакого здравого смысла там нет?

— Я не могу сказать, есть ли там хоть какое-то политически здравое зерно, только потому что мы, в принципе, не знаем. Помните Монреальское соглашение? Монреаль был подписан после того, как три года все орали об озоновых дырах. После чего были пересмотрены стандарты по аэрозолям и холодильникам.

— Фреон.

— Точно. А использование фреона и вообще вся эта сфера — за этим всем стоят патенты и огромное производство. Миллиарды долларов. Существуют множество различных экспертов по исследованиям, которых нельзя назвать экологами. Ведь экологов, если взять всех экспертов, которых есть в мире, то лишь 2% из них имеют специальное образование. У меня его тоже нет. Печально, но факт.

Университетские экологи пришли к выводу, что понижение или повышение озона в атмосфере продолжалось в течение истории Земли многократно на протяжении сотен тысяч лет. Но их никто не слушал, да и в эфир не особо пускали. Когда Монреаль был подписан, все с озоновыми дырами утихомирилось моментально. О них все забыли. Цель была достигнута.

Потепление или похолодание?

— Что можно сказать по поводу того спора, который ведут ученые? Похолодание у нас климата или все-таки потепление? Это такая же игра?

— Никто не знает совершенно. Я думаю, что ни один климатгейт будет, потому что изменения климата есть. Но наша деятельность на фоне изменений позиций в Солнечной системе… Там гораздо все сильнее действует. Похолодание, потепление, изменения, изменения… Мы, конечно, гадим в океане адски абсолютно. Но сейчас уже можно говорить о том, что изменения Гольфстрима — это не человеческих рук дело.

— Природный катаклизм?

Можно сказать, что так.

— Но это возможно доказать? Неужели человеческое влияние никакого не сказало?

— Дело не в том, что возможно доказать. Во-первых, кто это будет слушать, если об этом не кричать? Если это не будет маленькая девочка на площади в веснушках и с косичками. Если это будет говорить унылый дядька в растрепанном костюме, его слушать особо никто не будет. Он скучный.

— Хотя он понимает больше, что происходит.

— Он хоть что-то понимает. Посмотрите человеческую историю. Опять-таки европейская культура, которая отторгла все, что было до нее и начала свое, можно сказать, развитие с Античности и пошло. Если почитать то, что писали в Средневековье, да и в Античности, они понимали практически все. Всегда были люди, которые понимали, как устроен мир. Потом появлялись новые люди, которые опять понимали, как устроен мир. Я думаю, что мы находимся в такой же точке, когда мы понимаем, как устроен мир, хотя не фига не понимаем.

— Будет ли развиваться туризм и насколько он экстремальный в нашей Арктике?

— Надо поставить жесткие условия. Надо создать жесткие рамки, чтобы он развивался.

— Но когда? Летом?

— Летом там более-менее тепло. Можно передвигаться хотя бы на машинах по той же Якутии. Потому что при минус 60 это просто невозможно.

— Зато коронавируса там нет.

— Дело не в этом. Его и сейчас, в общем, там нет, по-моему. Мне очень хочется, чтобы развивался

  • этнотуризм,
  • экотуризм,
  • пешеходный туризм,
  • туризм, который связан с этнографией.

Есть еще один из экотуризмов — это волонтерский туризм. Это всегда было, когда молодежь ехала в каких-то партиях считать птичек. Они это делают с удовольствием. Я бы и сам делал с удовольствием в их-то возрасте. Поехать в Арктику, ты живешь в походных условиях и ходишь по побережью невероятной красоты и подсчитываешь гнездовья.

Жилье, дорога, еда оплачены, а не тебя возлагаю нехитрое и довольное приятное дело. Некоторые партии оплачивают сами свою дорогу. Если говорить о природоохране, об экологии природоохраны, то это действительно имеет отношение к экологии и защите животного мира Земли. И это можно продвигать. И у нас это есть. Студенты биофака ездят в такие партии и многие привлекают своих друзей. Это все работает, работает на увеличение.

Беседовал Игорь Буккер

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Темы фреон гринпис экология грета тунберг евгений русак монреальское соглашение
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