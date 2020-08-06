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Автор Евгений Стриж

Переговоры о покупке TikTok компанией Microsoft ускоряются на фоне заявлений Трампа

Наука » Технологии

В преддверии предстоящего запрета TikTok в США коллектив Microsoft становится еще на шаг ближе к приобретению приложения либо прав на него. По данным Bloomberg, IT-гигант заинтересован в обслуживании TikTok на территории США, Канады, Австралии и Новой Зеландии.

Согласны все. Ждем решения Трампа

Журналисты отмечают, что китайская сторона склонна согласиться на следку: компания Redmond в течение нескольких недель вела переговоры с китайским разработчиком TikTok ByteDance. Однако теперь, после выступления Дональда Трампа, у компаний остается не так много времени.

В первые дни августа генеральный директор Microsoft Сатья Наделла говорил с Трампом о планах компании Redmond, заверяя президента США, что покупка будет оформлена в том числе ради улучшения безопасности TikTok и соблюдения всех необходимых положений и законов.

"Данные жителей США будут храниться исключительно на территории США", — отметил эксперт.

"Microsoft полностью осознает важность решения проблемы, поставленной президентом. Мы намерены приобрести TikTok в том числе для анализа приложения, для улучшения его безопасности и защиты данных наших граждан. Также мы рады будем предоставить надлежащие экономические выгоды бюджету страны", — сообщается в заявлении Наделлы.

Сделку планируют придать огласке 15 сентября

Согласно данным специалистов TikTok, на данный момент американские пользовательские данные уже хранятся на серверах в США, и, хотя частично они все же оказываются за пределами страны, опасности в этом нет — регион обслуживают сервера Сингапура, так что они полностью защищены от правительства Китая.

Стоит отметить, что в заявлении Microsoft не раскрывается, одобряет ли Трамп предложенную сделку или нет. Тем не менее, в Microsoft, похоже, уверены, что сделка состоится: по данным инсайдеров, работа про оформлению сделки будет проведена максимально быстро, "…в считанные недели". Официально о покупке собираются сообщить 15 сентября. Будет ли TikTok распространяться через внутренние сервисы Microsoft, пока не уточняется.

Напомним, что ранее санкции против TikTok на территории Штатов уже были введены: его запретили для всех, кто связан с ВМС США. В информационном бюллетене, направленном персоналу баз и военным, говорилось, что приложение для обмена видео, принадлежащее китайской фирме ByteDance, будет запрещено на мобильных устройствах, выпущенных правительством, поскольку оно представляет "угрозу кибербезопасности".

"Любой, кто его использует, будет заблокирован во внутренней сети Корпуса морской пехоты", — предупреждают составители документа.

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Фото: metro. pr

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Темы tiktok microsoft сделка приложения технологии
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