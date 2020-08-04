Роман Вильфанд: о работе метеоролога, её сложностях и прогнозе на лето

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в прямом эфире "Правды.ру" разъяснил, почему возможны ошибки при прогнозировании погоды на длительный срок. Он дал прогноз на ближайшие дни по некоторым регионам России.

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Сложности бытия синоптиком

— Вы даете прогноз, а не делаете погоду. Что самое неприятное для синоптиков?

— Критика бывает справедливая и несправедливая. Представьте, успешность прогноза около 95%, даже 95,5%. Вспомните анекдот! Синоптик ошибается только один раз, но каждый день. Даже из этой шутки получается, если 95% успешность, значит, только в 5% — неудача. Получается не каждый день, а один раз в 20 дней. Когда речь идет о неоправдавшихся прогнозах, люди забывают о тех прогнозах, которые полностью совпадают.

Неоправдавшиеся прогнозы связаны с событиями неприятными. Человек попал под дождь, который не прогнозировался, он, может быть, заболел. На эмоциональной чаше весов неоправдавшийся прогноз весит тяжелее, чем оправдавшийся. Это первое. Второе. Можно ли улучшать качество прогноза? Безусловно. Но никогда, не при каких условиях, ни через тысячу лет, когда корреспондент "Правды.ру" будет брать интервью у научного руководителя Гидрометцентра, никогда не будет стопроцентного прогноза погоды. К этому нужно относиться нормально, ведь атмосфера хаотична.

С каждым пятилетием мы заметно повышаем качество прогнозов погоды. Но неоправдавшиеся прогнозы будут. Скажем, летом стоит холодная погода. Кто-то же должен быть ответственным. Метеорологи! Скажем, снегопад 7 декабря 2009 года мы не смогли предсказать. Это единственный снегопад за последние 20 лет, который мы не смогли предсказать зимой.

— Получается, если ясновидящие и прорицатели что-то неверно предсказали, об этом не помнят. Помнят только о том, что сбылось. Если синоптик ошибется, помнят, что он ошибся, а то, что он правильно сказал, исчезает из памяти. Вы прорицатели наоборот. Какая погода нас ожидает с 1 августа?

— Всемирная метеорологическая организация, ученые нашей страны, метеорологи, климатологи, Академия наук, Росгидромет предупреждают, что в связи с потеплением климата изменчивость погоды увеличивается. Поэтому количество опасных явлений, повторяемость опасных явлений, повторяемость экстремальных событий будет увеличиваться.

Опасные явления и прогноз

— Экстремальные явления самого разного толка.

— Климат теплеет, изменчивость, вариабельность погоды увеличивается. Это означает, что будут чаще встречаться периоды очень супержаркой погоды и сухой погоды, так называемые волны тепла, хотя лучше бы их называть волнами жары, которые негативно действуют на человека, и периоды очень прохладной и очень дождливой погоды с таким усилением ветра. Это согласно статистики. Наша отечественная отмечает, что за последние 20-25 лет количество опасных явлений увеличилось в два раза. Это огромная величина. К этому нужно адаптироваться. Для метеорологов это означает, что нужно разрабатывать системы раннего предупреждения всех видов прогнозов опасных явлений. А для людей, что нужно прислушиваться к прогнозам погоды и понимать, что она будет все более изменчивая.

Теперь о конкретном периоде. Совершенно хорошая, комфортная погода прогнозируется по всем моделям на юге европейской территории России. Уже сейчас можно уверенно говорить, что температура воды существенно превышает норму. В Сочи, в Туапсе, в Геленджике уже — 27 градусов. Максимальное значение температуры обычно наблюдается во второй половине августа. С одной стороны, это говорит о том, что для тех, кто любит погорячее, хорошо, но при теплой поверхности моря создаются условия для возникновения смерчей. В первой половине июля крайне редко возникают смерчи. В этом году уже было три. Это случается нечасто.

Правда, они не так опасны, как говорят. Дело в том, что они возникают над морем и рассыпаются над морем. Иногда выходят на побережье. Это все прогнозируется. "Бархатный сезон", когда температура воды и воздуха одинаковые. Примерно 25 градусов. Можно прогнозировать, что в нынешнем году "бархатный сезон" увеличится. Можно говорить об его окончании не в конце сентября, как обычно, а до первой декады октября. Необычное тепло в этом году на севере европейской и азиатской территории России.

— Балтика, Калининградская область?

— Температура воды в Калининграде несколько дней тому назад всего была 21 градус. Для Балтики это замечательно. Сейчас около 19 градусов. В ближайшие дни будет 19-20. Первая половина августа обычно бывает комфортной, но уже с конца июля будут поступать прохладные воздушные массы с Гренландского моря, поэтому будет и волнение, и температура воды 18-19. Но еще до 10-15 августа температура будет около 19 градусов, затем начнется резкое понижение. В это время там очень комфортно. Если не говорить о купании, то там будет очень комфортная погода. Температурный фон около и выше нормы, за исключением первой недели месяца. В сентябре — тут по долгосрочному прогнозу у нас сентябрь около нормы и около чуть выше нормы. Очень теплый на юго-востоке европейской территории и на юге Западной Сибири, где ожидается золотая осень. Это прогноз, который сейчас озвучиваю. На самом деле он может измениться.

Беседовал Игорь Буккер