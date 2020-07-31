Роман Вильфанд: не нужно спрашивать, какая будет погода

Гость "Правды.ру" научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд подробно объяснил нашим зрителям и читателям, чего следует ожидать от непредсказуемой погоды в ближайшие дни.

Устойчивый климат и капризная погода

— Увидел сегодня в Рунете ваши комментарии о предстоящей погоде. Что вы можете по этому поводу сказать?

— Мне сегодня звонили с раннего утра: "Значит, наступает самая жаркая пятидневка?" Существуют казусы метеорологические, климатические, да и жизненные тоже. Если оценить температуру за весь период наблюдения, то действительно оказывается, что в континентальных районах европейской и азиатской частей России самая жаркая пятидневка в году — это последние пять дней июля.

Если климат — солидный джентльмен с устойчивым характером, который мало меняется, то погода — леди капризная. В нынешней последней пятидневке погода не скоординировала свои действия с климатом. Она будет очень изменчивой. Первая половина последней пятидневки будет теплой. В Москве, например, мы прогнозируем, что температура будет 24-27 градусов сегодня и завтра, а в среду даже до 29 градусов. Не исключено, что столбик термометра приблизится к 30-градусной отметке в южных районах Московской области.

Такая температура выше нормы на 3 градуса по сравнению с климатом, который и так является очень жарким в последней пятидневке. Дальнейшее постепенное понижение температуры связано с тем, что по западной периферии циклона, центр которого находится над Скандинавией, будет перемещаться умеренно прохладный воздух Гренландии и постепенное понижение таким образом, что 31 июля — самый жаркий по климату день месяца. Температура понизится градусов на 7-8. Кстати, 1 августа будет еще на пару градусов понижение. Интервал максимальных изменений значений в Москве — 16-21. В этом году как-то погода забыла про климат, она в конце пятидневки станет прохладнее.

— Вы сказали, самый жаркий день — 31 июля. Но у нас страна огромная — Сибирь и Черное море, Калининградская область и Владивосток. Неужели везде 31 июля самый жаркий день или имеются свои поправки?

— Различия существуют только между континентальными и прибрежными пунктами. Во всех континентальных районах последняя пятидневка: 30, 31 июля — самые жаркие деньки. Казалось бы, почему конец июля, а не 21 июня — в день летнего солнцестояния и солнечные лучи почти перпендикулярны в полдень к подстилающей поверхности? Дело в том, что вообще воздух индифферентен к солнечным лучам. Солнечная энергия его не нагревает.

Нагревается подстилающая поверхность, а затем это тепло передается в наземный слой воздуха. Прежде чем передать тепло, почва сама должна нагреться. В приморских городах не так. Океан более экономно расходует солнечную энергию, поступающие солнечные лучи нагревают подстилающую поверхность и совсем не передаются наверх. За счет механизма турбулентного перемешивания происходит перекачка тепла, которое на поверхности моря находится в более глубинных слоях. Прогрев этого морского слоя происходит только к середине, а чаще к концу августа.

Поэтому самый жаркий месяц в приморских городах — август. В континентальных районах последние месяцы июля самые жаркие, в приморских городах — вторая половина августа.

Разные прогнозы

— Вот какая ситуация происходит. Жена слышит прогноз погоды: "Сегодня будет дождь". Буквально через час на другой волне я слышу: "Сегодня облачно с прояснениями". Как это совместить — в одно и тоже время два разных прогноза?

— Сейчас очень много источников информации. Если бы вы спросили о прогнозе Гидрометцентра или вообще территориальных органов нашей федеральной службы по гидрометеорологии, тут все скоординировано. В принципе, дать прогноз погоды совершенно не предоставляет никакого труда. Нужно только получить лицензию на метеорологическую деятельность., которую запросто можно получить. Дальше делайте какие хотите прогнозы — на завтра, на послезавтра. Уже появились прогнозы на конец года, что теоретически запрещено.

Было бы желательно, чтобы берущие интервью всегда спрашивали, можно ли ознакомиться с методом прогнозирования и где он опубликован. Дело в том, что прогноз погоды — очень наукоемкая и технологоемкая деятельность. Для этого нужно не спрашивать, какая погода будет, а на каком основании вы даете информацию.

Беседовал Игорь Буккер