Федор Лисицын: про уверенное будущее бактериологического оружия

Кандидат биологических наук и историк Федор Лисицын поделился со зрителями "Правды.ру" тем, что известно об использовании смертельных штаммов в шпионских целях.

Почему не используется химоружие

— Во время Первой мировой войны впервые было использовано химическое оружие, а во время Второй мировой войны такого массового применения химоружия не было. Вот это с чем связано?

— Щит и меч. Самая страшная война с применением химического оружия — это забытая итало-эфиопская, итало-абиссинская война 1935-1936 гг. Не было не то что противогазов у абиссинцев, у них и одежды-то достаточно не было. Бегали по ипритным полям босиком. Тогда химическое оружие было чудовищно эффективно. Противогазы делают применение химического оружия неэффективным.

В 1950-е годы началось увлечение бактериальными токсинами. Роман "Дьявольский микроб" Алистера Маклина описывал, как одна пробирка ботулотоксина, вылитая в водопровод, убьет все население Лондона. Теоретически — да. На самом деле, чтобы достичь концентрации надо на 3-4 порядка больше, потому что часть этих токсинов рассеивается. 500 молекул тетродотоксина теоретически достаточно, чтобы убить человека. Но нельзя же аккуратно распределить по 500 молекул на каждого человека?! Где-то будет больше, где-то меньше.

Все попытки применить химическое оружие натыкаются на то, что его надо применять тысячами тонн. Даже первая массовая газобаллонная атака на Ипре в 1915 году, это 189 тонн газа, не считая веса стальных баллонов и всей этой логистики, чтобы все это продвинуть. Когда упрекают Тухачевского, что он травил тамбовское восстание снарядами, в каждом из которых было по 200-300 грамм слезоточивого хлорпикрина, в лесу тем более это вообще ни о чем. Это можно убить человека, только если в комнату запустить этот снаряд с газом, вот это нужны были тысячи тысяч, чего не было.

Во Второй мировой войне, отчасти газы в Первой мировой войне, кстати, первые применили французы, немцы это вообще не заметили в 1914 г. Через полгода немцы применили, вот тут пропаганда подняла на щит: ах, варварское оружие от варвара немца. Для немцев это была проблема заткнуть дырку с взрывчатыми веществами.

Во второй мировой войне решили стрелять взрывчаткой, она эффективнее, потому что от зажигательной бомбы противогаз не спасает. Противогаз не спасает от фугаски, противоипритный костюм не спасает. Классический пример, последнюю точку, наверное, над классическим химическим оружием, несложными ядовитыми соединениями для диверсий, для точечного выведения из строя какого-то очень важного объекта, мгновенно прилетела ракета с химической боеголовкой, ударила по объекту, люди не успели надеть противогазы — они погибли.

Это американцы в 1970-е годы баранов насадили в макет батальона укрепленного узла, то есть на каждое место, где был бы солдат, они посадили по барану и начали обстрел химическими снарядами из 203-миллиметровой гаубицы. Химических снарядов, чтобы вывести половину баранов из строя потребовалось 900 штук, обычных фугасов 400 с чем-то, все. Бухгалтера сказали: химическое оружие дорогое.

Первые случаи применения

— Расскажете про первые случаи применения бактериологического оружия в истории, какие случаи зафиксированы документально?

— Если не брать легендарные забрасывания дохлых лошадей за стены крепостей…

— Это легенды?

— Нет, конечно, было. Легендарное оставим специалистам по Средневековью. В России в 1830 году считали, что холеру распространяют польские шпионы.

— Это когда Пушкин оказался запертым в Болдино?

— Да, когда случилось польское восстание, когда русская армия понесла тяжелые потери из-за холеры, когда были холерные и чумные бунты в 1831 году. В первые 2-3 года эпидемии холеры врачи считали, что холера — это новая форма чумы. В 1817 году первый случай зафиксирован в Париже, а в 1830-м — в Москве. 13 лет прошло. Тогда еще не было глобализации, хотя путешествовали и воевали.

— Какой самый первый случай применения такого оружия?

— Японский отряд 731. Бактериологическое оружие против людей. Отряд №100, менее раскрученный, бактериологическое оружие против животных и растений, чтобы подорвать экономику. Они пытались уничтожить в СССР сельскохозяйственные растения: пшеницу и вызвать болезнь у лошадей — сап. Именно 100-й отряд, который занимался болезнями лошадей, в 1945 году сумел нанести эффективный удар, вызвав эпидемию сапа в кавалерии.

У наступавшей Красной армии было падеж лошадей, погибло примерно до 6 тысяч животных. Другое дело, что Красная армия образца 1945 года не базировалась на одних лошадях, там были грузовики, танки, железнодорожный авиационный транспорт. Это была серьезная неприятность, но не беда.

— Как относиться к информация о том, что якобы на территорию Советского Союза забрасывали шпионов, которые имели при себе разные токсины?

— Прямых доказательств нет, но после событий в Корее, когда стали известны о попытках американцев испытать биологическое оружие. Сейчас это пытаются выдать за паранойю Советского Союза. Началась попытка ревизионизма. По крайней мере пара попыток испытать биологическое оружие в Корее у американцев были. На тот момент это было не запрещено никакими мировыми конвенциями, никакими соглашениями. Первое применение ядерного оружия не считалось оружием массового поражения. Другое дело что обе эти попытки провалились по совершенно анекдотическим причинам.

Я не уверен, что в Советский Союз забрасывали агентов с реальным биологическим оружием, но могу предположить, что шла отработка на макетных или каких-то модельных объектах, как это сделать в случае войны. Подобные отработки стали известны нашим, опытные экспериментальные бомбы на воздушных шарах с контейнерами для вредных зараженных насекомых и так далее, то, что придумали опять-таки японцы, и то, что наши захватили в 1945 году небольшой японский склад на Курильских островах.

Наши знали часть информации о 731-м отряде. Часть его документов досталась нашим, хотя американцы очень старались вывести все. Часть попала под Токийский процесс, потом под Хабаровский процесс отдельных японских военных преступников. Конечно, это сыграло свою роль. Было это или нет, смогут сказать только рассекреченные документы ЦРУ.

Беседовал Игорь Буккер