Гиксосы не завоевывали Древний Египет

Благодаря химическому анализу удалось закрыть очередную загадочную страницу в истории Древнего Египта. До недавнего времени историки утверждали, что в XVIII-XVI веках до нашей эры часть страны захватили народы, которые по-гречески именуются гиксосами. Во время так называемого Второго переходного периода ими была основана династия фараонов. Отныне в эти сведения внесены важные поправки.

Таинственные гиксосы

Гиксосы, которые образовали 15-ю династию Древнего Египта, оказались не иностранными захватчиками, а группой, пришедшей к власти изнутри мультикультурной страны. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала PLOS ONE Крисом Стэнтисом (Chris Stantis) из Борнмутского университета и его британскими коллегами.

Сами египтяне называли гиксосов "правителями чужих земель". Это была первая иностранная династия, которая управляла частью Древнего Египта приблизительно между 1638-1530 годами до нашей эры. Согласно археологическим данным, происхождение культуры гиксосов связывали с семитскими народами Ближнего Востока, населявшими Ханаан (примерно на территории современных Сирии, Палестины и Ливана). Однако оставалось загадкой, как именно они пришли к власти в Египте.

Новые исторические данные

Для своего исследования британские ученые собрали образцы эмали зубов 75 человек, похороненных в древней столице Египта при гиксосах Аварисе (ныне это местности Телль эль-Даба — на юге, Эзбет-Рушди — на севере и Эзбет-Хелми — на западе), которая находилась в северо-восточной части дельты Нила. Сравнивая соотношения изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды в Египте и других местах, они оценили географическое место происхождения городских жителей.

В результате исследователи обнаружили, что большой процент проживавших там не принадлежал к местному населению, которое иммигрировало из множества других мест. Данная схема годилась как до, так и во время правления династии гиксосов.

Таким образом, эта модель никак не вписывается в историю внезапного вторжения из некой далекой страны, но вполне согласуется с тем, что в мультикультурном регионе, где одна внутренняя группа — гиксосы — в конце концов пришла к власти после проживания в тех краях на протяжении нескольких поколений.

Гиксосы не были поработителями египтян

Это первое исследование, в котором используется археология химического состава для изучения происхождения правящей династии гиксосов, но авторы отмечают, что для выявления конкретных предков гиксосов и других неместных жителей Древнего Египта потребуются дополнительные исследования и более обширные химические методы.

"Археология химического состава, в частности изотопный анализ, показывает нам миграцию первого поколения во время крупных культурных преобразований в Древнем Египте. Вместо старых школьных теорий о вторжении мы видим, что все больше людей, особенно женщин, мигрировали в Египет до правления гиксосов. Из чего можно сделать вывод об экономических и культурных изменениях, которые привели к правлению иноземцев. Все это вовсе не связано с насилием", — отмечает Крис Стэнтис.