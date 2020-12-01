Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Гиксосы не завоевывали Древний Египет

Наука » Полезно знать

Благодаря химическому анализу удалось закрыть очередную загадочную страницу в истории Древнего Египта. До недавнего времени историки утверждали, что в XVIII-XVI веках до нашей эры часть страны захватили народы, которые по-гречески именуются гиксосами. Во время так называемого Второго переходного периода ими была основана династия фараонов. Отныне в эти сведения внесены важные поправки.

Гиксосы не завоевывали Древний Египет

Таинственные гиксосы

Гиксосы, которые образовали 15-ю династию Древнего Египта, оказались не иностранными захватчиками, а группой, пришедшей к власти изнутри мультикультурной страны. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном на страницах журнала PLOS ONE Крисом Стэнтисом (Chris Stantis) из Борнмутского университета и его британскими коллегами.

Сами египтяне называли гиксосов "правителями чужих земель". Это была первая иностранная династия, которая управляла частью Древнего Египта приблизительно между 1638-1530 годами до нашей эры. Согласно археологическим данным, происхождение культуры гиксосов связывали с семитскими народами Ближнего Востока, населявшими Ханаан (примерно на территории современных Сирии, Палестины и Ливана). Однако оставалось загадкой, как именно они пришли к власти в Египте.

Новые исторические данные

Для своего исследования британские ученые собрали образцы эмали зубов 75 человек, похороненных в древней столице Египта при гиксосах Аварисе (ныне это местности Телль эль-Даба — на юге, Эзбет-Рушди — на севере и Эзбет-Хелми — на западе), которая находилась в северо-восточной части дельты Нила. Сравнивая соотношения изотопов стронция в зубах с сигнатурами изотопов окружающей среды в Египте и других местах, они оценили географическое место происхождения городских жителей.

В результате исследователи обнаружили, что большой процент проживавших там не принадлежал к местному населению, которое иммигрировало из множества других мест. Данная схема годилась как до, так и во время правления династии гиксосов.

Таким образом, эта модель никак не вписывается в историю внезапного вторжения из некой далекой страны, но вполне согласуется с тем, что в мультикультурном регионе, где одна внутренняя группа — гиксосы — в конце концов пришла к власти после проживания в тех краях на протяжении нескольких поколений.

Гиксосы не были поработителями египтян

Это первое исследование, в котором используется археология химического состава для изучения происхождения правящей династии гиксосов, но авторы отмечают, что для выявления конкретных предков гиксосов и других неместных жителей Древнего Египта потребуются дополнительные исследования и более обширные химические методы.

"Археология химического состава, в частности изотопный анализ, показывает нам миграцию первого поколения во время крупных культурных преобразований в Древнем Египте. Вместо старых школьных теорий о вторжении мы видим, что все больше людей, особенно женщин, мигрировали в Египет до правления гиксосов. Из чего можно сделать вывод об экономических и культурных изменениях, которые привели к правлению иноземцев. Все это вовсе не связано с насилием", — отмечает Крис Стэнтис.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы египет археология древний египет
Новости
Додон предостерег Санду от резких слов в адрес России и Приднестровья
"Шахтёр" сотворил вторую сенсацию в матче с "Реалом"
Военный эксперт прокомментировал обилие фейков о ЧВК "Вагнер"
"Локомотив" не смог прервать неудачную серию России в еврокубках
Юлия Скрипаль внезапно вышла на связь после долгого молчания
В Кабуле подорвался автомобиль российской дипмиссии
Поджигатель из Ярославской области получил пожизненный срок
В нижегородской школе проводят проверку после применения силы к ученику
Украинский военный поджёг сослуживца из-за денег
Стоматолог назвал главную проблему с зубами у пациентов с COVID-19
Последние материалы
Гиксосы не завоевывали Древний Египет
Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир"
Додон предостерег Санду от резких слов в адрес России и Приднестровья
"Шахтёр" сотворил вторую сенсацию в матче с "Реалом"
Военный эксперт прокомментировал обилие фейков о ЧВК "Вагнер"
"Локомотив" не смог прервать неудачную серию России в еврокубках
Юлия Скрипаль внезапно вышла на связь после долгого молчания
Зависимая независимость Приднестровья
В Кабуле подорвался автомобиль российской дипмиссии
Коронавирус – это угроза целой цивилизации. Сможем ли мы победить эпидемию полумерами
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери

В деле о смерти Валентины Легкоступовой появились новые детали.

Дочь Легкоступовой обнаружила в холодильнике письмо от матери
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Фигурное катание
Загитова станцевала с Бузовой на коньках
Российский шоу-бизнес
Джигурда неожиданно для многих повёл себя адекватно
Политика. Новости и аналитика
Николая Платошкина лишили всех прав
Игорь Буккер Гиксосы не завоевывали Древний Египет Игорь Буккер Кристина Важенина Галина Воропай: "Мы рисуем новый мир" Кристина Важенина Любовь Степушова Как заставить Германию отказаться от "позиции силы" Любовь Степушова
Комментарии
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Николая Платошкина лишили всех прав
Эксперт разоблачил фальшивку о неэффективности ЗРК "Тор" в Карабахе
Венгры Закарпатья захотели самоопределиться
В Госдуме ответили экс-советнику Зеленского, который обращался к Путину
Модель VOGUE призналась в убийстве мужа
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Как заставить Германию отказаться от "позиции силы"
Мохсена Фахризаде могли убить "Новичком"
Анжелика Глазкова о том, как развивается уголовное дело политика Николая Платошкина
Почему экономику Украины хоронят седьмой год, а она жива
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников