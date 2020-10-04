Илон Маск: наш чип передаст данные прямо в мозг

Очередной стартап Илона Маска под названием Neuralink обрастает подробностями: как оказалось, это попытка создать интерфейс "мозг-компьютер".

"Новинка позволит, например, передавать музыку прямо в мозг", — отметил предприниматель.

Подробности о работе Neuralink Маск обещает сообщить уже в ближайшее время, а пока "кормит" журналистов интересными деталями касательно будущего продукта.

"Музыка прямо в ваш мозг"

Маск, который также возглавляет SpaceX и Tesla, собирается представить новую информацию о загадочном стартапе, но в последнее время публикует интересные записи только в Twitter.

Отвечая ученому Остину Говарду, Маск подтвердил, что технология Neuralink позволит людям "слушать музыку прямо с наших чипов".

Маск отметил, что Neuralink "…может помочь контролировать уровни гормонов и использовать их в наших интересах (для улучшения концентрации, повышения умственных способностей, снятие тревоги и прочих аспектов)".

Что известно о Neuralink

С момента старта работ в 2016 году представители Neuralink провели только одну крупную публичную презентацию о том, как функционирует "гаджет".

По сути, Neuralink — это не сам чип, а особые "нити", которые и соединят с ним наш мозг.

Это наиболее сложная часть разработки: выступая на мероприятии 2019 года, Маск сказал, что "…процесс установки чипа будет близок к тому, что мы видим в рамках операций по точной хирургии глаза Lasik". "Технология может использоваться для помощи людям, страдающим заболеваниями мозга, такими, как болезнь Паркинсона. Но конечная цель Neuralink — позволить людям конкурировать с передовым искусственным интеллектом", — рассказал Маск прессе.

На веб-сайте Neuralink, к слову, размещено 11 вакансий, в которых предлагаются должности инженера-механика, разработчика программного обеспечения для робототехники и гистолога (специалиста по строению живых тканей).

"Если вам надоели проблемы с телефонами, наушниками, "умными часами" и прочими гаджетами, если вам сложно с ними работать — рассмотрите переход на Neuralink. Это не сложнее, чем печатать или играть на пианино", — добавил Маск.

Ранее он намекал, что Neuralink поможет не только расширить наши возможности, но и помочь в лечении депрессии и различных зависимостей путем "переподготовки" частей мозга, ответственных за эти недуги.

Испытания Neuralink на животных уже проводились, а испытания на людях первоначально планировалось провести в этом году, но подробности еще не опубликованы.