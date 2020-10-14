"Сделано в Китае": как страна идет к лидерству на рынках технологий

Китай, когда-то являвшийся лишь "производственной площадкой" с дешевой рабочей силой, поставил перед собой задачу превратиться в поставщика высокотехнологичной продукции. От электромобилей до смартфонов и оборудования 5G — все это стало частью плана "Made in China 2025" ("Сделано в Китае 2025").

Что это за план и чем он интересен?

"Китай = качество": новая старая стратегия

Название плана людям, знакомым с историей экономики и рынка технологий, может напомнить известную книгу основателя "Sony" Акио Мориты, вышедшую в русском переводе под заголовком "Сделано в Японии".

Если говорить коротко — книга посвящена тому, как из отсталой во всех смыслах слова страны Япония стала лидером в технологическом аспекте, а компания "Sony" добилась того, что фраза "Сделано в Японии" стала означать качественный, технологичный товар.

План "Made in China 2025" предполагает примерно то же: переход от роли низкокачественного производителя "чужих" к высококлассному производителю "своих" товаров. Цель состоит в том, чтобы стимулировать сперва внутренний рынок, а затем выйти на мировой.

План требует перехода существующей инфраструктуры страны и рынка труда к производству более специализированной продукции — с целевыми инвестициями в исследования и разработки (НИОКР), акцентом на технологические инновации. Чтобы этот переход осуществить, Министерство промышленности и информационных технологий еще в 2015 году и выпустило документ "Made in China 2025" (MIC), в котором говорится о лидерстве в робототехнике, информационных технологиях и чистой энергии среди других секторов.

План Китая: выгодно всем?

Именно программа "Made in China 2025" стала "яблоком раздора" для президента США Дональда Трампа — и именно из-за нее, сообщают многие эксперты, началась "торговая война". Чего же боятся Штаты? Для понимания достаточно взглянуть на некоторые ключевые аспекты программы:

увеличить производство высокотехнологичных компонентов для китайской продукции до 70% к 2025 году;

произвести "раздел" рынка технологий страны между китайскими компаниями;

наладить самообеспечение компаний, производящих современную технику, и помочь им укрепиться на мировых рынках.

Конечная цель "MIC 2025", заключающаяся в самообеспеченности китайских компаний, позволит им максимально эффективно конкурировать за укрепление позиций на мировых рынках. И с момента начала "торговой войны" с Китаем Трамп и его команда, поддерживаемые Конгрессом США, неоднократно заявляли, что такой подход, равно как и передача Китаю каких-либо американских технологий, создадут условия для нечестной конкуренции: китайским фирмам жить будет намного проще, чем иностранным.

Однако эксперты сходятся во мнении, что Пекин, скорее всего, введет некие "новые нормы честной конкуренции" для государственных, частных и иностранных предприятий. Такая реформа будет опираться на недавние микроэкономические изменения, направленные на улучшение инвестиционного климата. Проще говоря — Китай создаст все условия, чтобы и технологии, и их владельцы смогли "перебежать" в Поднебесную и работать с максимальной выгодой.

Что же смогут противопоставить этому Штаты?