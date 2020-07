Африка и арабский мир будут определять наше будущее

В медицинском журнале "The Lancet" опубликовано исследование, в котором прогнозируется численность населения в 195 странах мира в 2100 году. Согласно этому исследованию население в 23 странах, включая Японию, Испанию и Италию, сократится более чем наполовину.

Этот процесс сильно затронет и Россию. С нынешнего девятого места по численности населения наша страна откатится на 19-е.

Лидеры и аутсайдеры

Еще в 34 государствах, включая Китай, население сократится на четверть. И Китай с нынешнего первого места окажется на третьем. На первом месте, согласно исследованию Fertility, mortality, migration, and population scenarios for 195 countries and territories from 2017 to 2100, окажется Индия. А на втором — Нигерия.

Исследование подготовлено учеными из Института показателей и оценки здоровья (IHME) при Университете штата Вашингтон.

"Лидером" по сокращению населения названа Латвия — там к 2100 году падение составит 78 процентов по сравнению с 2017 годом.

Согласно исследованию, к 2064 году на планете будет около 9,7 миллиардов человек, но к 2100 году сократится до 8,8 миллиардов.

По статистике именно африканским государствам отводится лидерство по темпам прироста населения. Так, в государстве Нигер численность жителей увеличится на 765% к 2100 году, Чада на 710%, Южного Судана на 594% и Мали на 321%.

К концу нынешнего столетия число людей старше 80 лет будет превышать число детей в возрасте до пяти лет в два раза. Это свидетельство того, как изменится численность населения трудоспособного возраста.

Государства, которым ученые предрекают падение численности населения, могут столкнуться с серьезными экономическими проблемами. Причем основным методом решения этих проблем названа иммиграция. Поощрение которой, по мнению исследователей, станет необходимостью, а не выбором.

"XXI век станет свидетелем революции в истории цивилизации"

По словам главного редактора "The Lancet" доктора Ричарда Хортона, "это важное исследование наметило будущее", к которому нужно готовиться уже сейчас.

"Оно предлагает видение радикальных сдвигов в геополитической власти, бросает вызов мифам об иммиграции и подчеркивает важность защиты и укрепления сексуальных и репродуктивных прав женщин. XXI век станет свидетелем революции в истории человеческой цивилизации", — уверен он.

"Африка и арабский мир будут определять наше будущее, в то время как Европа и Азия ослабят свое влияние. К концу столетия мир станет многополярным, доминирующими державами будут Индия, Нигерия, Китай и США. Это будет действительно новый мир, к которому мы должны готовиться сегодня", — считает Ричард Хортон.

Конечно, это один из прогнозов, а не нечто предопределенное. Сейчас едва ли уместно говорить, что будет именно так, как прогнозируется в исследовании, опубликованном в "The Lancet". Хотя и пренебрегать такими прогнозами не стоит.