Австралия потратит 1,3 млрд. долларов на киберзащиту

Столкнувшись с ростом кибератак, приписываемых китайскому правительству, Австралия анонсировала новые меры по защите. Стало известно, что в течение следующих 10 лет на киберзащиту потратят 1,35 млрд. австралийских долларов (1,29 млрд. долларов США). Это крупнейшая инвестиция такого рода в истории страны.

Как атакуют Австралию

"Главным приоритетом федерального правительства является защита экономики, национальной безопасности и суверенитета нашей страны", — заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

Новая инициатива указывает на растущее раздражение страны, вызванное агрессивной кампанией Китая по шпионажу, подрыву и угрозам правительству, а также саботажем жизненно важной инфраструктуры и некоторых отраслей промышленности. При этом подробности атак не разглашаются — очевидно, из-за боязни спровоцировать Пекин.

История атак на инфраструктуру Австралии достаточно длительна: еще в январе прошлого года хакеры проникли в компьютерные системы австралийского парламента, а за год до этого эксперты по безопасности заявили, что инструменты, обычно предпочитаемые китайскими хакерами, использовались для атак на Министерство обороны Австралии и Австралийский национальный университет.

Китай усиливает давление?

Представители Австралии отметили, что недавно хакеры стали работать "более нагло": в ходе одной из атак в начале 2020 года они использовали взломанную учетную запись электронной почты из посольства Индонезии в Австралии, чтобы отправить документ одному из руководителей штата Западная Австралия. Во вложении содержался инструмент кибератаки под названием "Aria-body", который никогда ранее не обнаруживался, и это позволило хакерам перехватить управление компьютером, чтобы копировать, удалять и создавать файлы.

Эксперты из других стран "китайский след" косвенно подтвердили: по данным израильских специалистов, "Aria-body" оказался связан с группой хакеров "Naikon", известной своими контактами с китайскими военными.

Питер Дженнингс, бывший сотрудник министерства обороны и разведки, возглавляющий Австралийский институт стратегической политики, сказал, что Пекин стал атаковать намного чаще и активнее, чем другие страны.

"Да, это правда, что страны так или иначе шпионят друг за другом. Проблема заключается во всепроникающей природе того, что делает Китай. Есть намеки на запугивание и принуждение", — сообщил он.

Растущая напряженность в отношениях между двумя странами уже повлияла на торговлю: Китай сократил импорт ячменя и говядины, а также увеличил тарифы на их ввоз. При этом в сторону Австралии полетели ответные обвинения: в Пекине отчитались об успешном срыве атаке австралийских хакеров пара лет назад.