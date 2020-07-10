Танк "Армата" – принципиально новая машина

О создании танка третьего поколения Россия заявила достаточно давно. В 2015 году боевая машина уже была впервые показана широкой публике на Параде Победы 9 мая. Тогда вечные скептики поторопились заявить, что машина-де — не просто сырая, а вообще едва ли не картонная. Критики считали, что ни заявленным двигателем в 1500 лошадиных сил, ни огневой мощью нового поколения "Армата" не обладает. Ошиблись. Впрочем, далеко не в первый раз.

Танк "Армата" или Т-14 — абсолютно новый танк последнего III поколения, по словам представителя Министерства обороны России, опережает аналогичные изделия других стран на 30-40:

"Леопард",

"Леклерк",

"Черная пантера",

"Меркава",

"Абрамс".

Все другие танки мира строятся на базе новых бронекатов, которые так или иначе уже использовались. В то время как наш танк создается на принципиально новой платформе и с новым двигателем.

Еще не так давно даже серьезные такие журналы как National Defense американский и тому подобные источники информации, не говоря уже о наших украинских экспертах, заявляли, что Россия не сможет создать танк, у которого мощность двигателя составляла бы 1500-1800 лошадиных сил. По наблюдениям специалистов, которые могли видеть эту машину в деле, она — никак не менее 1500 лошадиных сил.

Министерство обороны России сообщило, что двигатель вполне может выдать и 1800 лошадиных сил. "Армата" может развивать скорость до 90 км/ч.

Двигатель — по модульному принципу

Он вместе с коробкой передач образует единый модуль, что позволяет произвести его ускоренную замену в течение 30 минут. Для сравнения: танки предыдущего поколения будь Т-702 или даже Т-90 прорыв требует от 2 до 6 часов в зависимости от модификации, технических условий, приспособлений, которые имеются в распоряжении для замены двигателя.

Не менее важно, что в "Армате" используется сверхлегкая броня. Это — очень важная тема, особенно после того, как украинцы получили "Джавелин" и говорят, что он способен поразить любую цель — и Т-72, и Т-90, и "Армату". Хотя мы вроде бы не собираемся воевать на Украине, но тем не менее.

Броня крепка

Самое главное, что как отметили наши друзья-китайцы, броня этого танка, как и все стальные элементы исполнены из легких сплавов. Это приблизительно на 30 лет действительно более современные сплавы, чем те, которые американцы используют в своих бронеизделиях.

Ничего о современном поколении американских танков сказать нельзя. "Абрамс" нового поколения еще только декларирован и никак себя не проявил даже в технических характеристиках. "Леопард" не отличался завидной резвостью на сирийском театре военных действий именно из-за того, что он тяжелый.

Наш танк благодаря материаловедению, которое в России было всегда очень хорошо развито, использует новейшие виды и марки стали и сплавов. Еще одна интересная особенность, что у танка нет слабого места в защите. Используется динамическая броня "Малахит". Как конкретно работает эта активная, динамическая защита сейчас идут споры среди американских и немецких экспертов.

Важно то, что броня в состоянии отклонять на расстояние 40 см от точки контакта кумулятивную струю боеприпаса. Она сопротивляется даже американским оперённым боеприпасам, в том числе и боеприпасам тандемного типа, которые летят друг за другом в силу того, что измеряется магнитная индукция, потенциал и после этого производится отстрел при изменении магнитного поля.

Один из американских журналов считает, что принцип брони построен по более традиционной схеме и используется просто вроде бы подрыв сначала верхней части активной брони, а потом уже и пластины, которая выходит и закрывает собой стыки между двумя образовавшимися сегментами брони. Но это — уже тонкости.

Главное, что "Малахит" полностью защищает танк даже со стороны верхней полусферы. Эта новизна действительно крайне важна, потому что верхняя полусфера у танка всегда более чем уязвима.

"Армата" — против многих в поле воин

С точки зрения российских танкостроителей, танк способен вести бой даже с вертолетом, что опять же очень важно. Хорошо известно, что вертолет является основным противником и нередко превосходящим по возможностям танк, но не в нашем случае. Потому что "Армата" отслеживает в пассивном режиме до 42 целей, ведет их при помощи фазированной антенной решетки.

В активном режиме танк может противостоять одновременно 12 целям. Это все — действительно наиважнейшие характеристики. Машина, по словам министра Мантурова уже неплохо зарекомендовала себя в реальных боевых условиях в текущем году в САР.

Нашему танку подходят практически все виды существующих боеприпасов, по взаимным характеристикам они в состоянии противостоять всем боеприпасам и ПТУРам, в том числе "Джевелин", которые существуют в настоящее время.

Башня интеллекта

Еще очень интересная характеристика танка, что у него — необитаемая башня. Там нет человека, так как все люди находятся в бронекапсуле. Американцы говорят, что в этом ничего хорошего нет. Но зависть — плохое чувство. Необитаемая башня, конечно, предполагает высокий уровень бортового искусственного интеллекта. Все движения башни осуществляются при помощи компьютера.

И еще одна интересная характеристика — бронекапсула может выдержать прямой подрыв боеприпаса танка, в том числе взрыв топливного резервуара, и при этом люди, находящиеся внутри капсулы, не пострадают. Это — тоже одно из необычных новшеств для российской армии. Нередко наши критики считали, что для России гораздо важнее техника, чем люди.

В настоящее время 3-5 единиц нового танка "Армата" проходят общевойсковые испытания в одном из военных округов. Приблизительная начальная потребность нашей армии оценена в 120-130 единиц. Но это — только начало.

Кроме того, ожидается, что такой танк будет пользоваться спросом и за рубежом. Но как всегда сначала надо, чтобы техника зарекомендовала себя дома. Хотя наше Министерство промышленности и представители "УралВагонЗавода" говорят, что уже есть интерес и предварительные контакты и обсуждения.

Она того стоит

Почему-то некоторые считают, что "Армата" — очень дорогой танк. Это — не так. Что танк не идет стремительно в войска, вполне логичная линия поведения со стороны закупщиков. Нет смысла торопиться. У нас существует великолепный Т-90 "Прорыв", у нас еще не отслужили свой срок танки предыдущего поколения.

Поэтому постепенно — по мере выхода ныне действующей боевой техники из строя — будет идти замена на "Армату". "Прорыв" стоит порядка 120-130 миллионов рублей, "Армата" — 140. Вполне доступная цена для любой нормальной армии, которая хочет иметь современный танк на своем вооружении.

"Армата" — практически по всем характеристикам принципиально новая машина. Даже западные военные специалисты признают, что есть как минимум 10 лет разницы между нашей машиной и их аналогами. Но вероятнее все-таки, что в танковых делах страны НАТО отстали от России на 30-40 лет, то есть при современных условиях — практически навсегда.