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Автор Антон Куликов

Не летает, но дорожает: почему ракета "Ангара" стоит баснословных денег

Наука

В "Роскосмосе" объяснили высокую стоимость ракеты "Ангара-А5". Причина в том, что собирают ее в двух городах — Москве и Омске. И пока это штучный товар. А вот когда будет развернуто серийное производство, тогда и цена станет близкой к рыночной.

И сейчас дорого, и останется дорогой

Ранее стало известно, что одна "Ангара-А5" стоит семь миллиардов рублей. Однако когда ракету будут выпускать серийно в Омске, ее себестоимость снизится снизится почти в два раза, до четырех миллиардов. При этом новая ракета все равно будет дороже ракеты "Протон" в полтора раза.

Как объяснили в пресс-службе госкорпорации "Роскосмос", "ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5" скоро возобновит летно-конструкторские испытания".

"Находясь на испытаниях, "Ангара-А5" производится пока не серийно, а штучно. В серии цена приблизится к рыночной", — цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы.

До тех пор, пока не завершится процесс переноса производства в Омск, Центр имени Хруничева вынужден работать на двух площадках, что создает дополнительные накладные расходы, уточнили в "Роскосмосе".

Дело только в организации?

Как пояснил научный руководитель Института космической политики Иван Моисеев, "Ангара" новая ракета, но ее делают уже с 1992 года, почти 30 лет".

"Делают ее очень медленно. Наверное, это мировой рекорд по отрицательной скорости сборки. При этом она по ряду причин получается очень дорогой. Причины организационные, то есть управленческие — огромные накладные расходы, очень длительный срок разработки. Все это несет большие-большие расходы. А то, что называет "Роскосмос" — это причина, притянутая с потолка, только лишь бы "Роскосмос" не был виноват. Потому что все ракеты изготавливаются в разных городах, иногда в разных государствах. Никак это не мешает быть им конкурентоспособными", — сказал эксперт "Правде.Ру".

"Почему "Ангаре" так досталось? Потому что организация работы плохая. "Ангара" новая, она ни разу не летала. Она отлетала один раз шесть лет назад без полезной нагрузки, просто испытательный полет был. И шесть лет она стоит на приколе, не летает. Для новой ракеты это невозможно", — подчеркнул Иван Моисеев.

Он отметил, что как только ракета создана, стремятся как можно быстрее провести летные испытания.

"Несколько запусков, немедленно выпускать в работу, потому что простой ракеты, простой мощностей для ее изготовления — на это все деньги идут и уходят совершенно никуда, совершенно бесполезно тратятся", — сказал Иван Моисеев.

"Тут вопрос организации. Да, первые ракеты всегда мелкосерийные. Но это не причина для того, чтобы "Ангара" оказалась такой дорогой и такой затратной. Вопрос именно в ее запуске в дело", — отметил эксперт.

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Темы ангара роскосмос иван моисеев
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