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Автор Любовь Степушова

Ученые из США обнаружили причину гибели цивилизации майя

Наука » Экология » Человек

Ученые из Университета Цинциннати в США сделали вывод о том, что одной из причин исчезновения развитой цивилизации майя стала отравленная питьевая вода.

ГИБЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ МАЙЯ: Возможные причины

Выяснилось, что резервуары древнего города Тикаль были загрязнены токсичными веществами в высокой концентрации, что могло негативно повлиять на здоровье населения во время засухи и вынудить людей покинуть город.

Исследователи представили свои выводы в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports.

Отравленные ртутью резервуары

Известно, что майя покинули Тикаль в середине 9-го века н. э., но точная причина этого исхода остается неизвестной. Одной из главных причин, возможно, была засуха, которая длилась несколько десятилетий, с 820 по 870 год н. э.

Это затрудняло доступ к источникам пресной воды, в результате чего городское население вынуждено было полагаться на систему накопительных резервуаров вокруг Тикаля. Но, согласно новому исследованию, они не были безопасными.

Исследователи проанализировали образцы отложений в четырех основных резервуарах Тикаля. В двух из них, относящихся к периоду от 600 до 900 года н. э., были обнаружены высокие концентрации ртути, а в некоторых пробах содержание токсичных металлов было в несколько раз выше безопасного уровня для пресной воды. Источником ртути могли быть краски, которые майя широко использовали для собственного раскрашивания, архитектурных украшений и в ритуальных целях.

Токсины выделяли также водоросли

Майя пили воду, которая содержала не только ртуть, но фосфаты, которые попадали в резервуары вместе с пищевыми отходами и фекалиями. Органическое загрязнение привело к росту цианобактерий (сине-зеленых водорослей) Planktothrix и Microcystis, которые выделяют потенциально смертельные токсины.

Эти токсины оказывают вредное воздействие на организм человека даже при низких концентрациях и устойчивы к кипячению,  утверждают авторы исследования.

Нет лидеров — нет цивилизации

Представители правящей элиты Тикаля пили воду как раз из этих резервуаров, добавили они, что могло отрицательно сказаться на их способности контролировать город.

Известно, что хроническое отравление ртутью связано с метаболическим синдромом (хотя механизм еще не ясен), а правитель Тикаля — Темное Солнце, страдал от тяжелого ожирения.

Как утверждают авторы исследования, поскольку майя считали, что их сила зависит от способности получать чистую воду, авторитет лидеров Тикаля все время падал.

Такой же сценарий, скорее всего, имел место в других центрах цивилизации майя, сделали вывод ученые из США.

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