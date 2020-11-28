Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Урбанизация делает людей состоятельными

Наука » Полезно знать

На фоне пандемии коронавируса во всём мире вновь подымается вопрос, стоит ли людям проживать в скученных городах и не лучше ли переселиться в сельскую местность. Американские археологи, изучив данные о городах мира за период с XIV по XVI столетие дали свой ответ: чем больше людей живут вместе, тем выше уровень жизни.

Урбанизация делает людей состоятельными

Этот вывод основан на последнем исследовании, проведенном под руководством Скотта Ортмана (Scott Ortman), археолога из Университета Колорадо в Боулдере, и являющемся частью большого проекта под названием Social Reactors Project. Проект призван изучить закономерности роста цивилизаций от Древнего Рима до культуры инков. С выводами специалистов можно ознакомиться на страницах журнала Science Advances.

Чем дальше в город, тем толще горожане

Скотт Ортман и его коллега Хосе Лобо (Jose Lobo) из Университета штата Аризона внимательно проштудировали данные о земледельческих поселениях долины Рио-Гранде (ныне между югом штата Техас и Мексикой) в период между XIV и XVI веками. Жители современных мегаполисов должны принять к сведению: по мере того, как разрастались и делались кучнее деревни индейских племен пуэбло, увеличивался объём продуктов питания на душу населения, а также и других товаров потребления.

Иначе говоря, отрицательные стороны шума и гама оживленных улиц могут компенсироваться улучшением материального положения горожан.

Впервые отыскать верный ответ на подобный вопрос предпринял во второй половине XVIII века Адам Смит (Adam Smith), которого принято называть отцом свободного предпринимательства и современной политэкономии. В своем классическом опусе "Исследование о природе и причинах богатства народов" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) шотландский экономист впервые обосновал фундаментальные преимущества, зависящие от размера рынка: чем больше людей будут вовлечены в торговые операции, тем значительнее вырастет экономика.

"Поскольку люди взаимодействуют чаще, человек самостоятельно может производить меньше вещей и получать больше того, что ему нужно, от своих социальных контактов", — говорит Ортман.

Найти ответ в современных крупных городах довольно затруднительно. В этой ситуации помогло обращение к изучению долины Рио-Гранде, где до появления в XVI веке испанских конкистадоров сотни деревень были разбросаны в области около теперешнего Санта-Фе (Santa Fe). В этих поселениях проживало от нескольких десятков до трех тысяч жителей, большинство из которых зарабатывали на жизнь выращиванием таких сельскохозяйственных культур, как кукуруза и хлопок. Сказанное не означает, что это общество было примитивным, полагают ученые.

По мнению Ортмана, "традиционная точка зрения состояла в том, что экономический рост не наблюдался до начала промышленной революции".

Исследователи обратили внимание на бросающуюся в глаза тенденцию: когда в деревнях увеличивалось количество дворов и ртов, их жители, как и предсказывал Адам Смит, становились более зажиточными. Увеличивалась жилая площадь, в семьях стало заметно больше расписных гончарных изделий.

Социальные связи увеличивают благосостояние

Каждый раз, когда поселения удваивались в размерах, показатели экономического роста увеличивались в среднем примерно на 16%. Ортман говорит, что такой эффект наблюдается далеко не везде. Социальное неравенство и расизм могут помешать городским жителям работать вместе, даже если они живут в стесненных условиях.

Ортман добавил, что общины индейцев пуэбло являются важным уроком для современных обществ. Чем больше людей могут общаться с другими, тем более процветающими они становятся.

"При всех прочих равных условиях урбанизация должна привести к улучшению материальных условий жизни людей во всём мире. Мы подозреваем, что именно поэтому мир продолжает урбанизироваться несмотря на все связанные с этим проблемы", — пишет Ортман.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Владимир Губарев
Темы город пуэбло деревня индейцы адам смит богатство археология урбанизация благосостояние
Новости
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Червиченко назвал "Зенит" неинтересной командой
Любовь Успенская постоянно плачет из-за проблем с дочерью
Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности
Дзюба получил травму паха в Туле
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Артисты остались без новогодних корпоративов по своей вине
Кудрин: треть малого и среднего бизнеса может прекратить существование
Заместителя мэра Новоуральска застрелил его друг
Трое украинских военных подорвались на мине в Донбассе
Последние материалы
Акции протеста в Париже переросли в беспорядки
Червиченко назвал "Зенит" неинтересной командой
России надо продвигать свои интересы, а не поддерживать чужие
Любовь Успенская постоянно плачет из-за проблем с дочерью
Гурцкая положительно оценила упрощение оформления инвалидности
Дзюба получил травму паха в Туле
Яна Рудковская доверила заботу о сыне своей маме
Артисты остались без новогодних корпоративов по своей вине
Кудрин: треть малого и среднего бизнеса может прекратить существование
Заместителя мэра Новоуральска застрелил его друг
Популярное
Новости Белоруссии
Бабарико возвращается: эксперт о забытом обещании Лукашенко Путину

Вместе с "приветами от Путина" Сергей Лавров, возможно, передал Александру Лукашенко, в частности, пожелание об освобождении Виктора Бабарико.

Бабарико возвращается: эксперт о забытом обещании Лукашенко Путину
Последнее желание Марадоны семья выполнять не стала
Мир. Новости мира
Последнее желание Марадоны семья выполнять не стала
Мир. Новости мира
Германия: мы не будем отвечать за действия баз США на нашей территории
Политика. Новости и аналитика
Тихановская предупредила об "обнулении" России
Игорь Буккер Урбанизация делает людей состоятельными Игорь Буккер Любовь Степушова Нет статуса у русского языка в Киргизии? Нет российских технологий Любовь Степушова Василий Амирджанов Мединский не считает Сталина виновником репрессий Василий Амирджанов
Комментарии
Вучич благодарен России за поставку военной техники
Оформить инвалидность в России стало проще
Василий Колташов: Американцев не интересует истина, у них просто есть цель
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Оформить инвалидность в России стало проще
Мединский не считает Сталина виновником репрессий
Лоза раскрыл "новогоднюю" монополию Киркорова и Баскова
Тачи сделал дело - его уходят. Кто следующий...
Василий Колташов: надо маркировать политиков, которые работают на иностранные государства
В Иране пообещали ответить на убийство физика-ядерщика
В США вернули расстрелы и расширили способы смертной казни
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
"Людей в хорошее надо заманивать". Как поменять праздники на благо нации
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Правозащитники просят у Запада защиты 
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
Правозащитники просят у Запада защиты 
Убийство Кеннеди: развенчание теории заговора
Отдать Крым без разговоров: ничего нового на Форуме свободной России
Байден может развязать третью мировую с Россией и Ираном
В норильском аэропорту дебошир отбивался от сотрудников бутылкой виски
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников