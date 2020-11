Урбанизация делает людей состоятельными

На фоне пандемии коронавируса во всём мире вновь подымается вопрос, стоит ли людям проживать в скученных городах и не лучше ли переселиться в сельскую местность. Американские археологи, изучив данные о городах мира за период с XIV по XVI столетие дали свой ответ: чем больше людей живут вместе, тем выше уровень жизни.

Этот вывод основан на последнем исследовании, проведенном под руководством Скотта Ортмана (Scott Ortman), археолога из Университета Колорадо в Боулдере, и являющемся частью большого проекта под названием Social Reactors Project. Проект призван изучить закономерности роста цивилизаций от Древнего Рима до культуры инков. С выводами специалистов можно ознакомиться на страницах журнала Science Advances.

Чем дальше в город, тем толще горожане

Скотт Ортман и его коллега Хосе Лобо (Jose Lobo) из Университета штата Аризона внимательно проштудировали данные о земледельческих поселениях долины Рио-Гранде (ныне между югом штата Техас и Мексикой) в период между XIV и XVI веками. Жители современных мегаполисов должны принять к сведению: по мере того, как разрастались и делались кучнее деревни индейских племен пуэбло, увеличивался объём продуктов питания на душу населения, а также и других товаров потребления.

Иначе говоря, отрицательные стороны шума и гама оживленных улиц могут компенсироваться улучшением материального положения горожан.

Впервые отыскать верный ответ на подобный вопрос предпринял во второй половине XVIII века Адам Смит (Adam Smith), которого принято называть отцом свободного предпринимательства и современной политэкономии. В своем классическом опусе "Исследование о природе и причинах богатства народов" (An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations) шотландский экономист впервые обосновал фундаментальные преимущества, зависящие от размера рынка: чем больше людей будут вовлечены в торговые операции, тем значительнее вырастет экономика.

"Поскольку люди взаимодействуют чаще, человек самостоятельно может производить меньше вещей и получать больше того, что ему нужно, от своих социальных контактов", — говорит Ортман.

Найти ответ в современных крупных городах довольно затруднительно. В этой ситуации помогло обращение к изучению долины Рио-Гранде, где до появления в XVI веке испанских конкистадоров сотни деревень были разбросаны в области около теперешнего Санта-Фе (Santa Fe). В этих поселениях проживало от нескольких десятков до трех тысяч жителей, большинство из которых зарабатывали на жизнь выращиванием таких сельскохозяйственных культур, как кукуруза и хлопок. Сказанное не означает, что это общество было примитивным, полагают ученые.

По мнению Ортмана, "традиционная точка зрения состояла в том, что экономический рост не наблюдался до начала промышленной революции".

Исследователи обратили внимание на бросающуюся в глаза тенденцию: когда в деревнях увеличивалось количество дворов и ртов, их жители, как и предсказывал Адам Смит, становились более зажиточными. Увеличивалась жилая площадь, в семьях стало заметно больше расписных гончарных изделий.

Социальные связи увеличивают благосостояние

Каждый раз, когда поселения удваивались в размерах, показатели экономического роста увеличивались в среднем примерно на 16%. Ортман говорит, что такой эффект наблюдается далеко не везде. Социальное неравенство и расизм могут помешать городским жителям работать вместе, даже если они живут в стесненных условиях.

Ортман добавил, что общины индейцев пуэбло являются важным уроком для современных обществ. Чем больше людей могут общаться с другими, тем более процветающими они становятся.

"При всех прочих равных условиях урбанизация должна привести к улучшению материальных условий жизни людей во всём мире. Мы подозреваем, что именно поэтому мир продолжает урбанизироваться несмотря на все связанные с этим проблемы", — пишет Ортман.