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Автор Евгений Стриж

Evolv Technology — умные рамки металодетекторов

Питер Джордж, исполнительный директор Evolv Technology, отмечает, что в современном мире все чаще возникает "парадокс защиты". Люди хотят безопасности, но они не хотят долго стоять в очереди на проверку безопасности.

Evolv Technology — умные рамки металодетекторов

Команда Evolv Technology разрабатывает системы для поиска огнестрельного оружия на крупных публичных мероприятиях и, возможно, когда-нибудь обнаружит симптомы Covid-19. Evolv как-то спросили, могут ли они встраивать арки в дверные проемы и компания стала изучать способы расширить пространство между датчиками, чтобы позволить толпам людей быстрее проходить.

Evolv создает и продает специальные "рамки" безопасности, которые содержат комбинацию электронного наблюдения и программного обеспечения искусственного интеллекта, чтобы отсеивать сигналы и обнаруживать одного вооруженного человека среди тысяч людей, пришедших на мероприятие. Эта технология использовалась для проверки VIP-персон на церемонии вручения наград Brit Awards, которая проходила на знаменитой лондонской O2-арене.

В то время как традиционные "рамки" часто принимают за оружие невинные металлические вещи, продукт Evolv Technology умеет не просто искать, но и определять вещи, что снижает уровень ошибок. Как же работает технология?

Как работает ИИ, помогающий найти оружие

Разработчики программного обеспечения Evolv написали алгоритмы, которые помогают системе "видеть" формы предметов. Затем был собран большой каталог форм: от ключей и брелков до пистолетов. В процессе разработки появилось множество деталей: в частности, оказалось, что одним из ключевых показателей присутствия оружия является плотность металла.

Джордж отмечает, что текущая версия ПО для рамок от Evolv Technology позволяет системе принять решение за 1/38 секунды. Программное обеспечение ИИ позволяет подключить все "арки" к общей базе, в которой производится регулярное "ручное" отслеживание данных, то есть система развивается по мере роста продаж "арок".

Планы на будущее: незаметнее и точнее

На 2020 год у разработчиков большие планы: они надеются добавить в системы тепловизоры. Теоретически это поможет обнаружить людей с высокой температурой, одним из симптомов Covid-19. Помогает инженерам Саймон Уоррелл — иммунолог, специализирующийся на пандемиях, работающий в консультативной фирме по здравоохранению и безопасности Collinson.

"Использование ИИ звучит неплохо, но я пока не знаю, насколько точным будет результат. Например, простой прием парацетамола снизит температуру. Так что простые меры вроде физического дистанцирования все еще важны", — отмечает он.

К сожалению, большая часть систем все еще несовершенна. Грубо говоря — алгоритм можно "удивить". Например, в одном кампусе средней школы в США сканер обнаружения оружия был "озадачен" появлением зонтиков в день сильного дождя. Разработчикам пришлось в срочном порядке улучшать программное обеспечение.

Также в каждой стране перед ИИ стоят свои задачи: например, в США больше распространено огнестрельное оружие, в то время как в Великобритании больше носят ножи.

"Во всех случаях важно сделать систему не только точной, но и ненавязчивой. Так что в следующий раз, когда вы пойдете на какое-либо большое мероприятие, посмотрите на дверные проемы и задумайтесь — возможно, вас только что отсканировали не только на предмет ношения оружия, но и на предмет различных болезней", — подытоживают эксперты.

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Темы технологии безопасность
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