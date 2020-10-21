Питер Джордж, исполнительный директор Evolv Technology, отмечает, что в современном мире все чаще возникает "парадокс защиты". Люди хотят безопасности, но они не хотят долго стоять в очереди на проверку безопасности.
Команда Evolv Technology разрабатывает системы для поиска огнестрельного оружия на крупных публичных мероприятиях и, возможно, когда-нибудь обнаружит симптомы Covid-19. Evolv как-то спросили, могут ли они встраивать арки в дверные проемы и компания стала изучать способы расширить пространство между датчиками, чтобы позволить толпам людей быстрее проходить.
Evolv создает и продает специальные "рамки" безопасности, которые содержат комбинацию электронного наблюдения и программного обеспечения искусственного интеллекта, чтобы отсеивать сигналы и обнаруживать одного вооруженного человека среди тысяч людей, пришедших на мероприятие. Эта технология использовалась для проверки VIP-персон на церемонии вручения наград Brit Awards, которая проходила на знаменитой лондонской O2-арене.
В то время как традиционные "рамки" часто принимают за оружие невинные металлические вещи, продукт Evolv Technology умеет не просто искать, но и определять вещи, что снижает уровень ошибок. Как же работает технология?
Разработчики программного обеспечения Evolv написали алгоритмы, которые помогают системе "видеть" формы предметов. Затем был собран большой каталог форм: от ключей и брелков до пистолетов. В процессе разработки появилось множество деталей: в частности, оказалось, что одним из ключевых показателей присутствия оружия является плотность металла.
Джордж отмечает, что текущая версия ПО для рамок от Evolv Technology позволяет системе принять решение за 1/38 секунды. Программное обеспечение ИИ позволяет подключить все "арки" к общей базе, в которой производится регулярное "ручное" отслеживание данных, то есть система развивается по мере роста продаж "арок".
На 2020 год у разработчиков большие планы: они надеются добавить в системы тепловизоры. Теоретически это поможет обнаружить людей с высокой температурой, одним из симптомов Covid-19. Помогает инженерам Саймон Уоррелл — иммунолог, специализирующийся на пандемиях, работающий в консультативной фирме по здравоохранению и безопасности Collinson.
"Использование ИИ звучит неплохо, но я пока не знаю, насколько точным будет результат. Например, простой прием парацетамола снизит температуру. Так что простые меры вроде физического дистанцирования все еще важны", — отмечает он.
К сожалению, большая часть систем все еще несовершенна. Грубо говоря — алгоритм можно "удивить". Например, в одном кампусе средней школы в США сканер обнаружения оружия был "озадачен" появлением зонтиков в день сильного дождя. Разработчикам пришлось в срочном порядке улучшать программное обеспечение.
Также в каждой стране перед ИИ стоят свои задачи: например, в США больше распространено огнестрельное оружие, в то время как в Великобритании больше носят ножи.
"Во всех случаях важно сделать систему не только точной, но и ненавязчивой. Так что в следующий раз, когда вы пойдете на какое-либо большое мероприятие, посмотрите на дверные проемы и задумайтесь — возможно, вас только что отсканировали не только на предмет ношения оружия, но и на предмет различных болезней", — подытоживают эксперты.
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