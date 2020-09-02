Интересные приложения для людей, увлеченных писательством

Современным писателям несколько проще, чем "ветеранам": многие еще помнят, как единственным "цифровым" инструментом была пишущая машинка, не прощавшая ошибок. Сегодня арсенал приложений как никогда велик — и самое время собрать их в удобную подборку, которая упростит работу и новичкам, и опытным авторам.

Работа с текстом: онлайн-редакторы

Google Docs

Популярный редактор Google Docs понравится всем, кто работает над текстом в коллективе. Быстрый и удобный доступ, общий чат, список правок — все это в комплекте с неплохим "облачным" диском на 15 Гб станет отличным способом работать над текстом там, где вам удобно, и с любого устройства: ноутбука, ПК, телефона.

Draft

Этот текстовый онлайн-редактор является отличной альтернативой Google Docs или Microsoft Word, если вы ищете максимально простой интерфейс. Здесь также можно делиться документами с друзьями, принимать или отклонять изменения в текст и сохранять работы в "облако". Приятным бонусом станет опция, которая отслеживает, сколько слов вы пишете в день, и периодически напоминает об этом в электронном письме.

Работа с текстом: онлайн-проверка

Главред

Сервис Главред, хоть и считается многими слишком "суровым", прекрасно делает то, для чего и задумывался: чистит от словесного "мусора". Если вам кажется, что в тексте много лишнего, попробуйте загрузить его в Главред — и система укажет, что именно и почему стоит поправить. Полностью бесплатный сервис.

LanguageTool

Более "продвинутый" сервис, доступный также бесплатно (с возможностью купить премиум-аккаунт с расширенными функциями). Помогает проверить грамматику, пунктуацию, стиль и орфографию: в "памяти" проекта более 740 правил. Сервис также умеет искать логические ошибки, что будет особенно полезно для начинающих авторов.

Работа с текстом: повышение производительности

Todoist

Это веб-приложение для управления задачами, которое позволяет создавать списки дел с повторяющимися датами и временем. С Todoist вы можете создать индивидуальное расписание на каждый день. Например, вы можете запланировать задачу "писать каждый день в 8 утра" или создавать задачи, которые повторяются только в определенные дни. Очень полезный вариант для всех, кто хотел бы выделять на работу с текстом время в рамках четкого графика.

Trello

Фантастически полезное веб-приложение для организации и планирования совместной работы. Сервис работает на основе "карточек": вы располагаете их в удобном порядке, а затем отслеживаете прогресс по задачам на каждой "карточке". Интуитивно понятное и простое управление, бесплатный тариф и возможность работать как с ПК, так и телефонов: если вы пишете в команде, сервис поможет максимально все упростить.

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Фото: everybuckcounts. com