Современным писателям несколько проще, чем "ветеранам": многие еще помнят, как единственным "цифровым" инструментом была пишущая машинка, не прощавшая ошибок. Сегодня арсенал приложений как никогда велик — и самое время собрать их в удобную подборку, которая упростит работу и новичкам, и опытным авторам.
Google Docs
Популярный редактор Google Docs понравится всем, кто работает над текстом в коллективе. Быстрый и удобный доступ, общий чат, список правок — все это в комплекте с неплохим "облачным" диском на 15 Гб станет отличным способом работать над текстом там, где вам удобно, и с любого устройства: ноутбука, ПК, телефона.
Draft
Этот текстовый онлайн-редактор является отличной альтернативой Google Docs или Microsoft Word, если вы ищете максимально простой интерфейс. Здесь также можно делиться документами с друзьями, принимать или отклонять изменения в текст и сохранять работы в "облако". Приятным бонусом станет опция, которая отслеживает, сколько слов вы пишете в день, и периодически напоминает об этом в электронном письме.
Главред
Сервис Главред, хоть и считается многими слишком "суровым", прекрасно делает то, для чего и задумывался: чистит от словесного "мусора". Если вам кажется, что в тексте много лишнего, попробуйте загрузить его в Главред — и система укажет, что именно и почему стоит поправить. Полностью бесплатный сервис.
LanguageTool
Более "продвинутый" сервис, доступный также бесплатно (с возможностью купить премиум-аккаунт с расширенными функциями). Помогает проверить грамматику, пунктуацию, стиль и орфографию: в "памяти" проекта более 740 правил. Сервис также умеет искать логические ошибки, что будет особенно полезно для начинающих авторов.
Todoist
Это веб-приложение для управления задачами, которое позволяет создавать списки дел с повторяющимися датами и временем. С Todoist вы можете создать индивидуальное расписание на каждый день. Например, вы можете запланировать задачу "писать каждый день в 8 утра" или создавать задачи, которые повторяются только в определенные дни. Очень полезный вариант для всех, кто хотел бы выделять на работу с текстом время в рамках четкого графика.
Trello
Фантастически полезное веб-приложение для организации и планирования совместной работы. Сервис работает на основе "карточек": вы располагаете их в удобном порядке, а затем отслеживаете прогресс по задачам на каждой "карточке". Интуитивно понятное и простое управление, бесплатный тариф и возможность работать как с ПК, так и телефонов: если вы пишете в команде, сервис поможет максимально все упростить.
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Фото: everybuckcounts. com
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Считается, что известный позывной SOS, означающий, что корабль терпит бедствие, является аббревиатурой английской фразы Save Our Souls, то есть "Спасите наши души". На самом деле это не что иное, как миф. На самом деле сигнал SOS (если по азбуке Морзе, то это "три точки — три тире — три точки") вообще не является аббревиатурой какой-то фразы.