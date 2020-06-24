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Автор Евгений Стриж

Как хакеры помогли Тайваню бороться с Covid-19

Наука » Технологии

С прямыми рейсами в Ухань и населением в 24 миллиона человек, живущих в густонаселенных городах, Тайвань оказался "в красной зоне" риска коронавируса. Но в этом островном государстве болезнь унесла всего семь жизней.

Руководство Тайваня отмечает, что ключевую роль сыграли маски, но не по той причине, которую вы могли представить. В чем секрет успеха борьбы с коронавирусом в Тайване и при чем тут хакеры?

Какая возникла проблема

"Маски работают сразу по нескольким причинам. Во-первых, они напоминают людям о необходимости мыть руки. Во-вторых — защищают от прикосновений ко рту. Это главные преимущества", — объясняет Одри Тан, одна из топ-10 компьютерщиков страны и ответственная за внедрение новых технологий в правительстве.

Граждане Тайваня носили маски для лица с 1950-х годов, так что привыкли к ним. Но распространение коронавируса вызвало всплеск паники, из-за чего подскочил спрос, возникли длинные очереди в аптеки и торговые центры — все хотели купить масок про запас. Чтобы масок хватило на всех, нужно было объяснить людям ситуацию, пока запускались дополнительные линии по производству и раздаче масок.

Как ее решили

Правительство решило проблему просто: данные об уровнях запасов в каждом месте сделали общедоступными. Для этого подчиненные Тан запустили платформу, на которой все поставщики масок могли выложить данные о состоянии запасов на складах.

А затем к решению проблемы подключилось хакерское сообщество Тайваня, с которым правительство годами строило прочные отношения. Благодаря предоставленным доступам в систему хакеры смогли создать "карту масок", на которой в реальном времени жители могли найти данные о том, где есть маски. Карта не просто показывала запасы, но и отмечала ближайшие к человеку точки, а также давала данные о том, сколько масок можно купить.

С ростом популярности карт к проекту подключались другие хакерские коллективы и внедряли новые функции. Так появились, например, опции голосового управления.

В чем секрет успеха

По данным правительства, новинку использовали более 10 млн. человек.

"В результате те, кто не носит маски, ощутили социальное давление — они оказались в меньшинстве. Это первый раз, когда хакеры почувствовали, что делают важное и нужное дело — мы рады, что можем доверять им и получать доверие в ответ", — прокомментировала Тан.

Ранее в первую неделю лета Чэнь-Джен Чен — бывший вице-президент острова и известный эпидемиолог — рассказал британским парламентариям, что хорошо продуманная система отслеживания контактов и применение строгих карантинных правил для приезжающих в страну сыграли важнейшую роль. Особенно он выделил тот факт, что ключевым фактором успеха стала работа, направленная на завоевание доверия населения.

"Стоящие у власти реагируют у нас не только на сообщения с официальных госплатформ, но и на мемы в соцсетях. Это помогает составить точную картину, понять, чем делятся граждане. В частности, так мы смогли развеять заблуждение о том, что материал, использованный для изготовления масок, был таким же, как и в туалетной бумаге: просто сделали мем, и он стал "вирусным"", — расскзала Тан.

Фото: uazmi.com

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Темы covid-19 тайвань технологии коронавирус
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