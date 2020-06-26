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Автор Евгений Стриж

Британские синоптики получат суперкомпьютер стоимостью в миллиард фунтов

Наука » Технологии

Вы когда-нибудь задумывались, почему вас застала врасплох гроза, которой не было в прогнозах? Откуда взялся густой туман, о котором синоптики также умолчали? Дело в переменчивом и сложном современном климате: классические "схемы" климатических поясов меняются, и мы видим снег в Иране или +38 в Сочи.

К счастью, предсказать "общую картину" стало намного проще — шторм "Деннис" был замечен за шесть дней до того, как обрушился на Великобританию. Но правильно составлять местные прогнозы в масштабе "улица за улицей" — все еще серьезная проблема. И теперь синоптики стали ближе к ее решению: коллектив Met Office (британская метеорологическая служба) заручится "поддержкой" суперкомпьютера стоимостью 1,2 млрд фунтов стерлингов.

"Новая система имеет значение для каждого"

Прогнозирование опирается на простой факт: чем больше данных обработано, тем точнее прогноз. Метеорологические службы ежедневно получает более 200 миллиардов единиц данных: снимки со спутников, сигналы метеостанций и буев, зондов в городах. Соответственно, для обработки таких массивов нужен более мощный компьютер.

Пенни Эндерсби, исполнительный директор Met Office, отмечает: их система будет иметь значение для каждого человека. Это будет самая большая инвестиция за 170 лет существования британской метеорологической службы: 97 миллионов фунтов стерлингов. В учреждении уточняют, что в итоговый миллиард заложены и расходы на 10-летнее обеспечение работы новинки.

Чем займется суперкомпьютер — и какая от него выгода

Логичный вопрос: что будет делать суперкомпьютер? Он будет создавать "цифрового близнеца" нашей атмосферы. В модели будут учтены сотни факторов, от ветра до давления и температуры, а скорость обработки вырастет в 6 раз по сравнению с текущими системами.

На данный момент модель Земли в системе разделена на квадратную сетку, где каждый квадрат имеет стороны в 10 км. Великобритания подвергается более детальной обработке: ее квадраты составляют 1500 метров. Лондон изучается с помощью еще меньших квадратов — 300 метров — главным образом для повышения точности прогнозов над большими аэропортами. Когда будет запущен новый суперкомпьютер, точность вырастет до масштаба 100 метров.

Такая точность может помочь командам Агентства по охране окружающей среды развернуть мобильные барьеры от наводнений или помочь сбалансировать колебания в Национальной энергосистеме. А перспектива повышения глобальных температур, подпитывающая новые и более опасные экстремальные погодные условия, делает точность еще более важной.

Все это дает реальную выгоду: правительство рассчитало, что на каждый вложенный в систему фунт будет получено 19 фунтов экономической выгоды. Так что эта инвестиция, хоть и пугает размерами, непременно даст в конце концов отличную прибыль. А значит, над схожими системами задумаются и в других странах.

Фото: twitter.com

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