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Автор Евгений Стриж

Поставщик аккумуляторов для Tesla анонсирует революционный продукт

Наука » Технологии

Китайский производитель автомобильных аккумуляторов Catl заявляет, что готов поставить аккумулятор, способный обеспечить питание на 1,2 миллиона миль (2 миллиона километров) в течение 16-летнего срока службы. Ближайшие конкуренты предлагают до 150 000 миль (примерно 241 500 км) для максимум 8 лет службы.

"Мы готовы начать производство"

Новая технология, известная как Amperex, пока скрывается от широкой общественности, но ранее сообщалось, что разработали ее китайцы совместно с Tesla. Чуть больше подробностей разгласил председатель Catl, Цзэн Юйцюнь, в интервью агентству Bloomberg.

"Если кто-то разместит заказ, мы готовы начать производство. Но стоимость новинки будет выше примерно на 10%", — отметил бизнесмен.

В феврале 2020 года компания подписала двухлетний контракт на поставку аккумуляторов для автомобилей Tesla Model 3. Другие клиенты Catl также весьма внушительны: BMW, Daimler, Honda, Toyota, Volkswagen и Volvo.

Планы на будущее: завод в Европе и "электрификация" населения

Компания Catl стала самым популярным производителем аккумуляторов в мире, поскольку спрос на электромобили растет год от года. По данным исследовательской компании Canalys, европейский рынок электромобилей и гибридов с подключаемыми модулями вырос в первые три месяца 2020 года на 72% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что обеспечило продажи в примерно 7% от общего числа проданных в мире машин.

Аналитик компании Canalys Крис Джонс отмечает, что растущая сеть точек зарядки и прочей инфраструктуры для электромобилей, а также все растущие расстояния поездки на одной зарядке существенно помогают "соблазнить" автомобилистов опробовать новые машины.

Помогают этому и власти многих стран: в феврале министр транспорта Грант Шаппс заявил BBC, что Великобритания может запретить продажу новых бензиновых и дизельных автомобилей уже в 2032 году. А издание Sunday Telegraph сообщило, что правительство рассматривает вопрос о предложении водителям до 6 000 фунтов стерлингов для замены своих автомобилей на электрические в рамках усилий по стимулированию производства электромобилей в Великобритании.

Может в этой инициативе найтись место и для Catl: компания уже строит в Германии (в городе Эрфурте), которая от Великобритании не так далеко, новый завод, который начнет работу уже в 2021 году. Оценивает варианты и Tesla: гигант, по данным Property Week, заинтересован в собственном английском заводе. Так что в будущем количество электромобилей будет только расти: и поможет ли "сбавить градус" их популярности дешевая нефть, покажет время.

Фото: elcalce.com

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Темы tesla транспорт технологии электромобиль
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