Глава Xbox Фил Спенсер: мы вступаем в период экономической неопределенности

Самая большая проблема, стоящая перед консолями следующего поколения от Microsoft и Sony — Xbox Series X и PlayStation 5 — может быть не в том, чтобы оказаться самыми мощными или иметь лучшие игры, а в последствиях коронавируса. Многие геймеры будут иметь меньше свободных денег, чтобы их тратить. Даже были предположения, что проблемы с цепочкой поставок, вызванные пандемией, приведут к задержкам производства и более высоким затратам.

Глава Xbox Фил Спенсер уже выступил с большим интервью, которое мы вам и предлагаем. Что ждет новые консоли — и как проходит подготовка к старту продаж?

— Как пандемия повлияла на ваши планы запуска?

— В начале, когда мы только начинали переходить на удаленный формат работы, возникло много вопросов о том, что произойдет с цепочкой поставок и тестированием нашего оборудования. Но когда я смотрю на производство сейчас, то чувствую удовлетворение. Тестовые наборы без проблем развезли по домам, и мы можем гарантировать, что все работает так, как должно.

К счастью, цепочки поставок пока сохраняются, так что мы, как и ранее, планируем запуск консоли в продажу осенью 2020 года.

— Предвидите ли вы какие-либо другие проблемы?

— Похоже, мы вступаем в период массовой экономической неопределенности. Мы видим, что коронавирус влияет на доходы людей, многих увольняют. И по нам это может ударить очень больно. Мы не доставляем еду, не обеспечиваем жильем, мы развлекаем людей — то есть занимаем нишу, которая многим сейчас в плане расходов покажется необязательной.

Поэтому очень важно понять: как мы можем сделать консоль и ее проекты максимально доступными? Какие варианты подписки предложить? Например, у нас есть программа подписки Xbox All Access, которая позволяет людям покупать консоль в рассрочку. А если сейчас для клиента не время покупать новую консоль, и он собирается остаться пока на старой, мы продолжим поддерживать эту консоль.

— При старте продаж новых консолей цены обычно достаточно высокие. Как вы можете объяснить то, что их все равно покупают?

— Люди находят реальную ценность в инвестициях, которые они вкладывают в игры. Вы можете купить консоль, купить несколько игр, и она обеспечит всей семье сотни часов развлечений.

В 2008 — 2009 годах тоже были экономические проблемы, кризисы по всему миру. Но даже в ходе этой рецессии люди покупали и консоли, и игры, потому что это долгосрочное вложение. Поэтому наша стратегия и сосредоточена вокруг игроков, а не вокруг самой приставки.

Мы не зацикливаемся на том, сколько приставок продадим, потому что сосредоточены на предоставлении услуг: например, через Xbox Game Pass можно будет пополнить библиотеку игр за ежемесячную плату. И конечно, останется обратная совместимость — играть можно будет в игры со старых поколений.

— Многим людям во всем мире пришлось самоизолироваться. Помогли ли им игры?

— Хорошая вещь в играх — это социальная активность. Фактически, за это время блокировки в Xbox Live было создано более 270 миллионов новых заявок в друзья с друзьями. Так что люди не только остаются на связи со своими давними друзьями, но и находят новых, когда играют вместе, и это действительно здорово.

Фото: 123ru. net