Виртуальная реальность стучится в дверь

Технологии виртуальной реальности пришлось пройти долгий путь перед тем, как добраться до массового потребителя. Даже агентство НАСА с своё время проявило к ней интерес. Однако популярность среди обычных людей она получила благодаря разработкам игровых компаний.

Использовался иной подход — нужно было продать качественный контент для инновационной на тот момент системы. Спустя больше 20 лет технология VR стала гораздо более дружелюбной по отношению к обычному потребителю. Смогла ли она сегодня побороть главные проблемы в виде цены, контента и удобства? Или так и осталась уделом энтузиастов и крупных корпораций?

Три столпа рынка

Согласно отчёту аналитической фирмы Superdata, за четвертый квартал 2019 года лидерами по продажам гарнитур виртуальной реальности стали компании — Sony, Oculus и Valve.

Фаворитом этой гонки выступила Sony с шлемом PlayStation VR — 338 тысяч проданных устройств. При этом он поступил в продажу в далёком 2016 году и имеет по современным меркам слабую "начинку".

Недалеко от конкурента расположился и Oculus Quest. Автономный шлем виртуальной реальности вышел лишь в начале прошлого года и до сих пор показывает стабильно высокий интерес со стороны массового потребителя.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг не без удовольствия заявил инвесторам в конце марта, что бизнес его дочерней компании Oculus приносит ощутимую прибыль, особенно в период пандемии. По всей видимости, этому поспособствовал демократичный ценник в 399 долларов, а также возможность опробовать шлем сразу после покупки, даже не имея производительного ПК. В связи с этим мало кто удивился, когда в начале мая агентство Bloomberg сообщило, что Oculus готовит второе поколение невероятно успешной гарнитуры.

Указанные выше устройства имеют одну общую черту — они по карману обычным людям.

При этом на третьем месте по продажам оказались очки виртуальной реальности, хотя их стоимость — 999 долларов. Valve Index всего за три месяца разошлись тиражом больше 100 тысячи устройств. Аномальный спрос связан с уникальным контентом, который покупатель не сможет получить ни на одной платформе — видеоигра Half-Life: Alyx.

VR всем и каждому

Заметный интерес к VR проявляет коммерческий сектор и государственные структуры. Не менее популярны и просветительские проекты отдельных компаний.

Один из старейших модных домов Prada, специализирующийся на производстве одежды, в начале июня представил проект Prada Virtual Reality.

Предполагаемый покупатель может посмотреть в VR экскурсию по мастерской компании, а под конец приобрести их продукцию.

С другой стороны, корпорация Google и Версальский дворец, которые решили объединиться для создания интерактивной экскурсии в виртуальной реальности по королевской резиденции Людовика XIV во Франции.

Ещё в конце 2019 года каждый обладатель VR-шлема мог загрузить специальное приложение и начать самолично исследовать пространство дворца.

Россия тоже не отстаёт от своих конкурентов. Государственная корпорация Ростех использует технологию VR при создании отечественных двигателей для воздушных судов.

Для работы используются "цифровые двойники", виртуальные модели агрегатов. С помощью них на этапе проектирования разработчики оперативно выявляют и исправляют ошибки в геометрии деталей. Виртуальная модель также постоянно корректируется по результатам натурных экспериментов, что позволяет заранее оценить его поведение в реальности.

Новые технологии пользуются спросом и у военных.

В частности, отечественный разработчик DEUS представил в этом году шлем виртуальной реальности под названием Odin.

Он создан в первую очередь для воздушно-десантных войск с целью отработки прыжков с парашютом.

Вложение в будущее

Как было замечено выше, VR нередко внедряют и в различные симуляторы. От первого лица гораздо удобнее управлять гоночным автомобилем или массивным самолётом. Что касается последнего, то с этим согласен и создатель будущей высокобюджетной игры Microsoft Flight Simulator.

В интервью изданию AVSIM, Йорг Нойманн ответственно заявил, что его команда максимально серьёзно подошла к внедрению в авиасимулятор гражданской авиации поддержки VR. Оценить проделанную работу можно будет уже в этом году.

Тайваньская компания HTC, ранее известная как крупный производитель смартфонов, сделала ставку на инновации в виртуальной реальности. На данный момент они создают собственные VR-шлемы, а также сотрудничают с американской компанией Valve.

Исполнительный директор компании Ив Мэтр утверждает, что имеется большой спрос со стороны не только сектора "бизнес для бизнеса", но и потребительского сектора.

И в этом нет ничего удивительного — за год пользователи потратили на контент для Oculus Quest более 100 миллионов долларов. Причём библиотека платформы Facebook постоянно пополняется новыми видеоиграми.

Что немаловажно — крупные корпорации активно вкладывают деньги в создание контента для своих платформ. Ещё осенью прошлого года Facebook приобрела студию Beat Games, создавшую популярную игру Beat Saber, которая всего спустя год после выхода разошлась тиражом в один миллион копий по всему миру.

Жизнь без длинных проводов

С каждым годом инженеры многих компаний стараются максимально уменьшить размеры VR-шлемов, а также избавиться от проводов. Американская компания Qualcomm, один из крупнейших поставщиков процессоров для мобильных платформ, недавно представила Snapdragon XR2 — платформу второго поколения для автономных шлемов виртуальной реальности. Главная её особенность — работа с сетью 5G. Кроме того, появилась поддержка таких встроенных камер, которые могут отслеживать движение глаз, губ и внешнего пространства. VR-шлемы, созданные на базе этой платформы будут автономными, что означает полное отсутствие проводов и необходимость их подключать к внешнему высокопроизводительному вычислительному блоку.

Готовое решение на базе 5G уже продемонстрировал Питер Чоу, бывший исполнительный директор HTC, показав VR-гарнитуру XRSpace Mova. По его мнению, это самая маленькая и лёгкая автономная гарнитура на рынке. Как и Oculus Quest, она имеет встроенные камеры, а также обладает функцией отслеживания движения рук без специальных контроллеров. В основе обоих устройств лежит стандартный чип компании Qualcomm. Однако XRSpace Mova отличается социально ориентированным подходом — совместный отдых с друзьями в виртуальном мире, где можно вместе смотреть фильмы, заниматься спортом или даже отметить праздник в баре.

На сегодняшний день технология VR привлекает всё больше и больше людей. Цена постепенно снижается, что позволяет многим желающим приобрести автономные шлемы виртуальной реальности. Для примера можно взять Oculus Quest — стоимостью 399 долларов. Вместе с тем шлемы становятся более компактными, их не нужно подключать к ПК для полноценного опыта. В создание контента стали напрямую вкладываться крупные корпорации. К сожалению, в России официально доступны VR-шлемы только от HTC и Sony, что ограничивает покупателя в выборе.