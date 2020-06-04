Эколог рассказал о роли вечной мерзлоты в аварии на ТЭЦ в Норильске

Причина катастрофы на ТЭЦ в Норильске не таяние вечной мерзлоты, а жадность владельцев компании, которой принадлежат резервуары, считает эколог Андрей Пешков.

Росприроднадзор оценит экологический ущерб после разлива дизельного топлива в Норильске - Россия 24

В Норильске объявлен режим ЧС

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" (НТЭК) произошла разгерметизация одного из резервуаров и пожар. Это случилось еще в пятницу, однако руководству страны в Москве стало об этом известно лишь в понедельник.

Объем утечки превысил 20 тыс. тонн топлива. площадь загрязнения в городе составила 180 тыс. кв. м. В Норильске по итогам совещания с президентом Владимиром Путиным объявлен режим ЧС федерального уровня из-за экологической катастрофы: загрязнены две реки, впадающие в Карское море и прибрежная часть.

Компания-владелец емкости для топлива — Норильско-таймырская энергетическая компания (НТЭК), считает, что причиной произошедшего стало таяние вечной мерзлоты из-за глобального потепления.

Глава МЧС России Евгений Зиничев сообщил на совещании в Норильске, что в ведомстве нашли решение по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов. О каком конкретно решении идет речь, министр не уточнил. Как сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова, его соберут в резервуары и очистят от воды.

Это катастрофа для природы

Как сказал "Правде.Ру" директор Всероссийского института природы, заслуженный эколог РФ, Андрей Пешков, в результате аварии пострадает вся экосистема в целом:

-водоемы, -водные системы, -гидробионты, то есть, растительные и животные сообщества, погибнет вся рыба, вся кормовая база для нее, -водные источники будут загрязнены вторично тем, что накопится в донных отложениях. Часть легких углеводородов уйдет наверх и будет плавать пленкой.

Вечная мерзлота здесь ни при чем

Эксперт считает, что таяние вечной мерзлоты не является причиной аварии.

"Это предлог. Специалисты прекрасно знают, в каком состоянии что находится, и грунт и сами опоры. Они в планах затрат всегда пишут, что нужно делать с точки зрения обеспечения безопасности. Но, наверняка, коммерсанты, которые владеют этими компаниями, которые и в России не живут, они средств не выделяют на самое необходимое, все норовят по карманам рассовать. Вот и результат", — сказал Андрей Пешков.

По мнению эколога, этих "коммерсантов" надо наказывать так, чтобы штраф в 10 превосходил стоимость регламентных работ, и это помимо прямого возмещения ущерба.

НТЭК входит в "Норникель", которую возглавляет Владимир Потанин. В компании уверяют, что сообщили об аварии сразу. Руководитель НТЭК Сергей Липин на совещании у Путина доложил, что разгерметизация произошла 29 мая в 12:55, и после аварии "произведены в соответствии с планом ликвидации необходимые оповещения". Однако в МЧС это опровергают.

Проверить, кто прав, Владимир Путин поручил силовикам.

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