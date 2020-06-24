Как Zoom сначала стал хитом, а потом получил удар по репутации

Рост Zoom поражает воображение: за 3 месяца с начала 2020 года количество установленных приложений выросло в 20 раз. Пандемия коронавируса вынудила миллионы людей работать, учиться и общаться удаленно, и вроде бы все для Zoom сложилось идеально: оставалось только считать растущую выручку. Но насколько прибылен Zoom на самом деле — и помогла ли ему популярность?

Представители Zoom уже сообщили, что затраты компании выросли как из-за необходимости ввода новой инфраструктуры, так и из-за корректировок приложения (в частности, улучшения безопасности). Тем не менее, с января цена акций компании примерно утроилась в цене, уверенно пробив отметку в 200 долларов.

"Zoom — идеальный пример того, как компания может оказаться в нужном месте в нужное время. Весь мир потребовал общения по видео в конференциях на несколько человек — он его получил. Бренд стал массовым, и теперь нужно использовать его на новых рынках", — отметил Райан Кунц, управляющий директор Rosenblatt Securities.

Как начинался Zoom

Основателем и вдохновителем Zoom является Эрик Юань — 50-летний бизнесмен, включенный недавно в список Forbes (с примерным состоянием в 6 млрд. долларов).

Уроженец Китая, Юань неоднократно пытался переехать в США, но ему 8 раз отказали в визе. К счастью, в 1997 году визу он все-таки получил и смог в Штатах обосноваться. В течение многих лет работал по найму — в частности, в WebEx (одна из первых команд, работавших над видеоконференциями в США). В 2011 году он основал собственную компанию, поскольку в 2007 WebEx был поглощен Cisco.

В то время тема видеоконференций была инвесторам не слишком интересна, потому что рынок был, по сути, поделен между крупными игроками вроде Microsoft и Cisco. Однако Юань знал, что спрос на такие программы существует — как минимум, заинтересованы в них были любители смартфонов.

"Zoom не стал откровением. Это оказалось всего лишь удобное приложение, в котором все — от домохозяйки до владельца корпорации — могли легко общаться. Все максимально просто — разберется любой. Но именно такого продукта рынку и не хватало", — отметил Алекс Смит, старший директор Canalys.

Удар по репутации: покроет ли его рост клиентской базы?

Прибыль компания получает в основном с корпоративных клиентов, которые оплачивают подписку с расширенными функциями. Рост компании впечатляет: за 12 месяцев Zoom принес создателю 622,7 млн. ​​долларов, показав рост в 88%. Отчасти благодаря этому Zoom смог позволить себе предоставить бесплатную расширенную версию для преподавателей во многих странах, включая Китай и Великобританию.

Однако не все так прекрасно: многочисленные проблемы с безопасностью, необходимость резкого расширения "железных" мощностей для новых пользователей и повышенное внимание со стороны СМИ ударили по репутации компании сильнее, чем может показаться. Также в родном Китае Zoom отметили как "не пригодный для использования в гос. органах", что пошатнуло рейтинг приложения в Поднебесной.

В апреле 2020 года Юань принес публичные извинения за ошибки и проблемы безопасности в Zoom, сообщив, что компания уже работает над улучшениями. Однако это возымело обратный эффект: в интервью газете Wall Street Journal Юань сообщил, что многие крупные компании перестали использовать Zoom. В первых рядах оказавшихся — Tesla, Daimler AG, Ericsson AB и NXP Semiconductors NV.

Аналитики говорят, что ожидают, что Zoom сохранит ориентацию на бизнес-клиентов, поскольку именно так они зарабатывают деньги. Но пандемия, вероятно, создаст дополнительные проблемы для Zoom, поскольку возросший спрос на удаленную работу побуждает конкурентов, таких как Microsoft и Cisco, оперативно создавать схожие приложения, в безопасности которых все будут уверены намного больше.

"В конечном счете важна безопасность. Сама по себе услуга групповой видеоконференции сегодня не нова — все сведется к тому, кто первый "завернет" ее так, что переманит больше пользователей", — резюмируют эксперты.

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Фото: nuevamujer.com