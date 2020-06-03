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Автор Евгений Стриж

Sony откладывает анонс Playstation 5 из-за беспорядков в США

Наука » Полезно знать

Sony отложила проведение большой презентации новейшей консоли Playstation 5. В своем заявлении представители компании не упоминали гражданские беспорядки в США прямо, но сослались на них, сообщив, что "…мы чувствуем, что сейчас — не время для празднования грядущего выхода новой консоли".

Что именно перенесли

Компания Sony планировала представить как саму приставку, так и несколько новых игр для нее уже в четверг, 4 июня. Мероприятие под названием The Future of Gaming должно было идти около часа, а выделенный на афише события джойстик позволил прессе предположить, что большая его часть должна была быть посвящена эксклюзивам консоли.

К слову, в Sony стали не первыми, кто из-за беспорядков в США отложил свои проекты: в Google ранее приняли решение отложить онлайн-презентацию следующей версии Android. Согласно заявлению компании, уже 3 июня должны были быть рассказаны как ключевые особенности грядущей версии, так и представлены тестовые ее сборки для тестировщиков.

На веб-сайте Android Developer было опубликовано аналогичное Sony заявление, гласящее: "Сейчас не время праздновать". При этом в Google также предпочли не упоминать прямо убийство Джорджа Флойда, из-за которого в стране и начались массовые волнения.

Напомним, что волна беспорядков прокатилась по Штатам после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. В ходе задержания Флойду прижали голову коленом, из-за чего тот задохнулся — это подтвердила судмедэкспертиза. По данным СМИ, Флойд не менее 5 раз сидел в тюрьме, причем сам являлся убийцей и не раз открывал по людям огонь из оружия.

Как отреагировали СМИ

Ни одна из компаний не назвала дату, на которую будут перенесены конференции, однако сам перенос поддержали практически все. "Этот шаг Sony позволяет избежать рисков, присущих попыткам продвигать игры со сценами жестокости в то время, когда в США снова беспорядки", — отмечают профильные СМИ.

"Я понимаю ситуацию — сейчас не время для веселья. На этой неделе всем не до игр", — отметил Сэмит Саркар, редактор игрового новостного сайта Polygon. Рейчел Вебер, управляющий директор GamesRadar, добавила: "В Sony приняли верное решение. Молодцы".

Хотя в Sony лишь косвенно ссылались на протесты в своем уведомлении об отсрочке, ранее компания четко обозначила свою позицию по отношению к такого рода инцидентам.

"Мы осуждаем расизм и насилие в отношении чернокожего населения. Мы будем продолжать работу ради будущего, в котором все живут мирно, в том числе ради наших сотрудников и игроков. #BlackLivesMatter", — отметили представители компании в соцсетях.

А одна из игровых студий, работающих с Sony (Naughty Dog), сделала пожертвование в фонды борьбы с расизмом и насилием.

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