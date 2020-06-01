Илон Маск показал в действии "батут" Crew Dragon

Ракета-носитель Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, в классификации Дмитрия Рогозина "батут", успешно доставила американский экипаж на МКС.

Специалисты, которые действительно заняты в космической сфере, а не только пиарят свои персоны в медиа, высоко оценили труды американцев. Правда, в социальных сетях негативная реакция некоторых отечественных пользователей, мягко говоря, вызвала недоумение. Любой прогресс, в конечном счете, работает на все человечество.

Прыжок "батута"

Запуск Crew Dragon стало важным событием не только для США, но и для всей пилотируемой космонавтики. Помимо пока еще нераскрытых для публики и конкурентов возможностей творения компании SpaceX, очевидна существенная — у экипажа МКС, в случае ЧП, появилась еще одна возможность для эвакуации.

Руководство NASA и главу компании SpaceX поздравили и российские коллеги. На личной странице Илона Маска в Twitter глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин оставил комментарий, в котором просил передать "искренние поздравления Маску и его команде с надеждой на дальнейшее сотрудничество".

Американский бизнесмен, вроде бы, и не против кооперации с "Роскосмосом", о чем тут же ответил главе "Роскосмоса" под тем же постом в Twitter:

"Спасибо, сэр, ха-ха. Мы рассчитываем на взаимовыгодное и процветающее долгосрочное сотрудничество".

Полагаю, что "ха-ха" по шкале оптимизма все-таки позитивнее, чем "йо-хо-хо", а там кто его знает, как оно выйдет на деле. По крайней мере, сообщив на пресс-конференции по итогам запуска Crew Dragon, что "батут работает", Илон Маск подвел черту насмешкам Дмитрия Рогозина над программой SpaceX.

Новые возможности

Исполнительный директор госкорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев высказался за полеты российских космонавтов к МКС на Crew Dragon. Одному из изданий он сообщил, что такая идея обсуждается на рабочем уровне. Детали переговоров Сергей Крикалев раскрывать не стал, но заявил, что для использования нового американского корабля для доставки российских космонавтов, детище SpaceX должно пройти сертификацию:

"Чтобы сертифицировать корабли, надо набрать количество полетов. Это не очень большое количество. Мы просто должны быть уверены, что они летают вовремя и надежно".

Топ-менеджер "Роскосмоса" обратил внимание, что подобные требования к российской стороне предъявляли и американцы, "когда начинали летать на наших кораблях".

Сотрудничество в космической сфере в принципе — дело интернациональное. Оно, безусловно, не теряет остроты конкуренции, но тем не менее синергия в развитии прорывных технологий выгодна всем участникам изучения космического пространства.

Разумеется, процесс не лишен и геополитического бодания, но, несмотря на его наличие, специалисты, которые глубоко погружены в эту работу, не тратят свои усилия на сопутствующий фон. Тем не менее, эта самая конкуренция не допустит и слабых игроков в команду. Статусу глобального игрока все-таки необходимо соответствовать, а не только жить прошлыми достижениями, пусть даже и славными.

Тест на эффективность

Успешный старт Crew Dragon стал сигналом российской космической отрасли, что наслаждение монополией доставки космонавтов на МКС приходит конец. Возможно, это событие каким-либо образом и мотивирует госкорпорацию "Роскосмос" к аудиту эффективности своей деятельности и состояния отечественной космонавтики в целом. Об этом говорит и руководитель Института космической политики Иван Моисеев:

"Мы должны понять, что с этим запуском компания SpaceX, в которой работает 6 тысяч человек, по космической мощности сравнялась с "Роскосмосом", где работают 250 тысяч человек".

Эксперт обратил внимание, что "Роскосмос" фактически потерял контракты на продажу кресел на кораблях "Союз". Появился альтернативный способ доставки космонавтов на МКС. Помимо решения технической задачи, американцы купировали и пропагандистский элемент прежней монополии "Роскосмоса".

Космическая монетка

В одном из своих интервью исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев назвал прибыль госкорпорации от продажи NASA мест на космических кораблях "найденной на улицей монеткой". Иными словами, подфартило с закрытием американской программы "Спейс шаттл".

По словам топ-менеджера "Роскосмоса", в госкорпорации отчетливо понимали, что рано или поздно образовавшийся источник доходов закроется. Еще до старта Crew Dragon руководитель Института космической политики Иван Моисеев прогнозировал, что запуск детища SpaceX лишит "Роскосмос" заказов NASA на 300-500 млн долларов в год. Согласно отчета, опубликованного в ноябре 2019 года, за 70 мест в "Союзах" NASA было заплачено "Роскосмосу" около 4 млрд долларов. Хороша же "монетка" с многочисленными нулями.

Рогозин увидел днище

4 февраля 2020 года глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин объявил о том, что он увидел днище перспективного российского космического корабля "Орел":

"Уже кое-какие элементы корабля созданы — днище, отдельные силовые конструкции. Мне их уже показали, они существуют… Еще отрабатывается авионика, эргономика приборов, манипуляторов, компьютеры, а также то, что будет внутри корабля".

Напомню, что ранее этот перспективный космический корабль был назван категорично, просто и со вкусом — "Федерация". Вероятно, позднее, дипломированный журналист, который отвечает за космическую отрасль России, углядел нежелательные ассоциации, которые могло бы вызвать название корабля. Должны же были производиться его испытания и, если бы что-то пошло не по плану, то нетрудно было бы себе представить возможные заголовки в СМИ:

"Российская "Федерация" рухнула на взлете";

"У российской "Федерации" проблемы с управлением";

"Российская "Федерация" показала свою ненадежность";

"Российская "Федерация" оказалась неперспективной".

В итоге "Федерация" стала "Орлом". Вполне себе годное название, тем более что рекламу водки "Белый орел" 90-х годов с пьяным вождем индейцев мало кто сейчас помнит.

Решительный ответ Илону Маску

Руководитель компании Tesla и SpaceX во всю совершенствует свои автомобили и запустил-таки в космическое пространство Crew Dragon. Но и "Роскосмос" не отсиживался в тени технического прогресса. Дмитрий Рогозин еще в марте 2019 года поделился своими инновационными планами с журналистами:

"Дано поручение сделать первый опытный трамвай медицинского назначения. Это будет беспилотный низкопольный трамвай с Wi-Fi, с медицинскими элементами, которые позволят пассажирам, скажем, по дороге на работу, пройти минимальное медобслуживание".

Действительно, кому-то опредленно стоило бы обследоваться. Пусть и по пути на работу, хотя бы и в трамвае. Иногда даже блиц-обследование может выявить опасные отклонения, которые способны привести к фатальным последствиям. Тем не менее, "Роскосмосу" в итоге было чем удивить Илона Маска:

10 июля 2019 года был представлен публике прототип беспилотного трактора;

25 марта 2019 года началась разработка беспилотного трамвая;

27 августа 2019 года на МКС прибыл робот Федор (FEDOR), который повеселил пользователей интернета.

Робота Федора после возвращения на Землю признали неперспективным и решили создать другого. Исполнительный директор "Роскосмоса" по перспективным проектам и науке Александр Блошенко рассказал журналистам, что на космическом корабле "Орел" вместо Федора (FEDOR) будет трудиться его модернизированная модификации — робот Артем (ARTEM). То, что имя нового робота совпало с именем внука Дмитрия Рогозина, это, разумеется — случайность.

Возможно, у "Роскосмоса" и есть реальные проекты, которые бы заставили SpaceX, NASA, мировую общественность и российских граждан вздрогнуть от изумления и восторга. Может быть о них пока не говорят, чтобы снова отыграть подкол с батутом и сохранить интригу в стиле песни про аквалангистов некогда известной группы "Манго-Манго":