Согласно регулярно обновляемому списку, который ведется в рамках проекта "Языки под угрозой исчезновения", информация о коронавирусе из авторитетных источников (правительства, некоммерческие организации и группы добровольцев, которые ссылаются на официальные медицинские отчеты) распространяется на более чем 500 языках. Однако в Google официально представлены около 100 языков. При этом Google как поисковик выбирают 92,04% пользователей сети (по данным за 2019 год).
Таким образом, в данной выборке (500 языков) только 20% людей могут найти то, что им нужно знать о коронавирусе. Остальные 80% вынуждены идти в больницы, нагружая и без того перегруженные системы здравоохранения. Даже если они найдут данные на английском, перевести их не выйдет — в систему Google Translate загружено около 100 языков.
Конечно, валить все на поисковики глупо: проблемы есть и "с другой стороны".
Так, правительство Южной Африки подвергается критике в социальных сетях за проведение брифингов в основном на английском языке, без дублирования на 10 наиболее популярных в стране языков вроде зулу, коса или сото.
А в Англии в суд попало дело, в котором истцы требовали наказать государственных служащих и СМИ за отсутствие дублирования выступлений на язык жестов (которое есть в Шотландии, Уэльсе и Ирландии).
Однако проблема столь неожиданна и масштабна, что стоит рассмотреть ее подробнее. Как вышло так, что в эпоху частной космонавтики, роботов и 5G мы не понимаем друг друга в сети?
Когда языковые эксперты говорят о пандемии, то вспоминают два схожих прецедента:
В обоих случаях язык, на котором говорят местные жители, был неизвестен приехавших добровольцам и медикам. В случае с Гаити это привело к инициативе под названием "Миссия 4636": жители отправляли на короткий номер смс с вопросом, его быстро переводили онлайн операторы, знающие язык, а затем передавали англоязычным специалистам. Те отвечали, происходил обратный перевод — и обратившийся человек получал консультацию. В среднем отправка ответного сообщения занимала 10 минут.
В современном мире официально известны около 7000 языков, причем эксперты подчеркивают — число это "плавающее", то есть постоянно меняется.
Специалисты провели в Twitter эксперимент: попросили людей, знающих языки, перевести простейшую фразу "Мойте руки" через автоматический переводчик Google. Из более чем 12 представленных в итоге вариантов верными и по смыслу, и по грамматике оказались лишь 2: на корейском и суахили.
При этом цифры "известных" сайтам и поисковым системам языков ужасают:
Кризис пандемии как никогда остро показал: мы все еще во всех смыслах говорим на разных языках. И все современные технологии, как оказалось, во многом бесполезны: что толку в доступе в Интернет на скоростях 5G, если нужных данных на нужном языке там нет?
Точно так же, как наши усилия по профилактике коронавируса складываются из небольших "кирпичиков" вроде мытья рук, самоизоляции и ношения масок, коммуникация в интернете "собирается" из усилий множества компаний и энтузиастов.
Историк и писатель Ада Палмер очень точно подметила: это первая в истории пандемия, информирование о которой было столь быстрым — даже неграмотные или "лишенные" привычного языка в соцсетях знали, что делать, благодаря графической информации вроде плакатов и рекламы в соцсетях.
Хочется верить, что в дальнейшем и крупные компании, и энтузиасты продолжат работу над тем, чтобы информация в сети была доступна на как можно большем числе языков. Суть Интернета — в глобальной коммуникации, а какая же коммуникация, если мы не понимаем друг друга?
Фото: deseret. com
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