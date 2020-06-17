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Автор Евгений Стриж

Лазером по облакам: ученые придумали, как улучшить работу спутников

Наука » Технологии

Могут ли спутники работать лучше, если мы будем "пробивать" в облаках своеобразные "коридоры" с помощью лазеров?? Исследователи из США и Швейцарии говорят, что да. Как работает технология и насколько она эффективна?

В чем заключается проблема

Качество сигнала на линии "спутник-Земля" зависит от погоды намного больше, чем может показаться. Даже туман способствует рассеиванию сигнала: крошечные частицы воды создают "завесу" которая снижает качество. Из-за этого приходится строить дублирующие сигнал точки: так, на тестах сверхдальней лазерной связи LLCD в NASA построили 3 базы, 2 из которых постоянно были для спутников "в прямой видимости".

Международный коллектив исследователей уже провел несколько экспериментов и результатами доволен.

По словам представителей коллектива, "…метод напоминает прокладку оптоволоконного кабеля", поскольку при минимуме затрат упрощает и ускоряет передачу данных".

Метод, что интересно, поможет не только в научных или военных целях, но и позволит, например, организовать бесперебойную трансляцию спортивного мероприятия.

Как работает новый метод

Предложенный учеными из США и Швейцарии метод максимально прост: сначала пульсирующий лазер "пробивает коридор", а затем включается спутник. Импульсы современных лазеров достаточно мощны для того, чтобы вызвать быстрые изменения в химической структуре тумана или облаков.

На данный момент демонстрации технологии ограничены очень маленьким масштабом, но исследователи говорят, что готовы "пробивать" в облаках просветы до 100 метров длиной, а затем "соединять" их в цепочки. Наиболее мощные лазеры, по словам специалистов, смогут за один "проход" очистить примерно километровый участок.

Исследователь Малте Шредер отмечает: подход команды отличается от всех, что были ранее.

"До нас были похожие способы, но в них применялись технологии на основе плазмы — грубо говоря, туманный воздух превращался в плазму, которая генерировала ударную волну, "очищающую коридор". А мы применяем технологию, основанную на квантовом контроле, она проще и доступнее", — прокомментировал Шредер.

"Технология будет очень полезна там, где условия не позволяют построить стационарные системы дублирования. Также пригодится она и в крупных городах: например, компания "Alphabet" (владелец Google) экспериментирует с установкой приёмников и передатчиков на аэростатах, чтобы предоставить интернет в районы, где подключение "по земле" затруднено или временно ограничено", — дополняет инженер-оптик Дэн Килпер из Университета Аризоны.

Фото: fayerwayer.com

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Темы лазер туман сигнал спутник технологии исследование
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