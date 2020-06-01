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Автор Игорь Буккер

Обнаружен земной рай

Наука » Полезно знать

Команда американских антропологов обнаружила то ли "затерянный мир", то ли библейский эдемский сад, то ли место поселения ранних людей современного типа. Это место располагается на затопленном шельфе между Атлантическим и Индийским океанами у южного побережья Южной Африки. Тут далекие предки нашли убежище от глобальной катастрофы.

Существует общепризнанная наукой точка зрения, что расселившиеся по всему свету люди пришли из Африки. Но Африка большая, откуда конкретно? С 2000 года в пещерах у небольшого мыса Пиннакл-Пойнт (Pinnacle Point), расположенного на южной оконечности Южно-Африканской Республики, открыт целый ряд археологических памятников. На затопленных в настоящее время участках береговой линии Южной Африки находится одно из самых важных мест для изучения происхождения современного человека.

Результаты исследования эпохи плейстоцена (от 2,6 млн до 11 700 лет назад), проведенного группой ученых из университета Колорадо в Денвере, опубликованы в специальном выпуске ежемесячника Quaternary Science Reviews: "Затерянный мир и исчезнувшая экосистема низменности Палео-Агульяс (Palaeo-Agulhas Plain)".

Родина ранних людей современного типа

Исследователи изучили особенности миграции антилоп в Пиннакл-Пойнт. Эта серия пещер, расположенных на побережье Южной Африки, предлагает археологические материалы от людей, которые жили и охотились там еще 170 000 лет назад.

"Мы предположили, что люди и хищники охотились на животных, перекочевывая на восток и запад через открывшуюся во время ледниковых циклов отмель", — говорит руководитель группы исследователей, доцент кафедры антропологии университета Колорадо в Денвере, кандидат философских наук Джейми Ходжкинс (Jamie Hodgkins).

Здесь был земной рай для людей и животных

Для изучения путей миграции требовалось исследовать изотопы углерода и кислорода в зубной эмали многих крупных травоядных животных, включая таких парнокопытных млекопитающих, как редунки (Redunca) — разновидность немигрирующих антилоп. Эмаль зубов по мере их роста помогает выявить характер миграции, отслеживая изменение уровня углерода в растениях, которые идут на корм животным.

Взяв за контрольный образец немигрирующую антилопу, исследователи обнаружили, что эмаль ее зубов схожа с обычно мигрирующими антилопами, такими как антилопа гну, конгони (коровья антилопа) и спрингбок (антилопа-прыгун). Оказалось, что большинство представителей местной фауны предпочитали пастись именно здесь.

"В Пиннакл-Пойнте не бедствовали. Теперь мы знаем, что мощные речные системы способствовали расширению побережья, поэтому животным не было необходимости мигрировать. Это было отличное место, богатое ресурсами. В межледниковые периоды, когда морской берег приближался к пещерам, у людей было вдоволь моллюсков и других морских обитателей, а когда побережье отступало, охотники имели доступ к богатым дичью окрестностям на суше. Охотникам не нужно было быть мобильными, чтобы гоняться за всеми этими травоядными, бродящими вокруг", — подчеркивает Ходжкинс.

Процветание в убежище

Выводы команды Ходжкинса об этом доисторическом Эдеме повторили еще одно недавнее открытие. Семьдесят четыре тысячи лет назад одно из крупнейших извержений супервулкана Тоба на индонезийском острове Суматра привело к глобальному похолоданию, приведшему к сокращению населения планеты. В 2018 году была высказана гипотеза о том, что люди в Пиннакл-Пойнте не только выжили, но и процветали в этом безопасном месте.

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Темы юар плейстоцен археология вулкан тоба пиннакл пойнт глобальное похолодание ранние современные люди
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