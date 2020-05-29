Когда пандемия коронавируса наконец отступит, и мы пойдем по магазинам, нам определенно понадобятся кошельки. Но какими они будут — классическими (с наличными) или электронными?
Apple, Google, Samsung, Facebook, Amazon и другие компании прилагают все усилия, чтобы "взять на себя" работу с нашими финансами, внедряя как удобные системы платежей касанием телефона, так и развивая интернет-банкинг. Apple Wallet, Samsung Pay, Google Pay — для многих это уже замена привычных кошельков, и коронавирус только подстегивает процесс "цифровизации".
"Решать задачи, связанные с платежами через телефоны — то, что мы сейчас делаем лучше всего. Пластик в кошельке вам больше не потребуется!", — рассказывал генеральный директор Apple Тим Кук на презентации Apple Pay в 2014 году. Шесть лет спустя мы как никогда близки к тому, о чем он говорил.
Все основные системы (Visa, Master Card и прочие) работают с цифровыми кошельками от Apple, Google и Samsung. По словам специалистов Starbucks, более 15% заказов идут с телефонов. Правительства по всему миру постепенно готовятся внедрять систему, которая позволит загрузить водительские права в смартфон.
Тем временем инсайдеры сообщают, что Google сотрудничает с банками Citigroup, чтобы создать виртуальную дебетовую карту, а Amazon занимается примерно тем же в партнерстве с JPMorgan Chase. Команда Facebook пошла дальше всех — там хотят заменить банки своим проектом цифровых денег "Libra", основанном на технологии криптовалют.
Для многих удобство "оцифровки" кошельков представляет собой нечто большее, чем избавление от кусков пластика, которые просто потерять. Технология дает возможность расстаться (пусть и временно) с "физическими" деньгами на время пандемии коронавируса. И это очень выгодно компаниям, поскольку чем больше мы пользуемся какими-то услугами, тем более склонны доверять компаниям, которые нам их предоставили.
Кроме того, в системе остаются все покупки, что позволяет раскрыть информацию о личности покупателя. Например, текущие алгоритмы анализа помогут системе понять, хватает ли нам самоконтроля, нет ли проблем со здоровьем или стресса. А после — запустить рекламу товаров, которые идеально подойдут к текущей ситуации.
"Многие компании зарабатывают на этих данных. В прошлом стандартной практикой была продажа данных о расходах пользователей компаниями, выпускающими кредитные карты, теперь этим же могут заняться и IT-компании", — комментирует Дайна Форд, аналитик группы Gartner.
Сами пользователи пока относятся к набирающему обороты тренду "платежей телефонами" осторожно — исследователи компании McKinsey определили в 2019 году следующие уровни доверия при работе с финансами:
Так что ключевыми для компаний сегодня являются два параметра: пресечение мошенничества и гарантия конфиденциальности данных. Насколько успешно они решат поставленные задачи — настолько и будет востребован новый продукт.
Фото: bloomberg. com
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