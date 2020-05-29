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Автор Евгений Стриж

Коронавирус как триггер отказа от наличных

Наука » Технологии

Когда пандемия коронавируса наконец отступит, и мы пойдем по магазинам, нам определенно понадобятся кошельки. Но какими они будут — классическими (с наличными) или электронными?

Apple, Google, Samsung, Facebook, Amazon и другие компании прилагают все усилия, чтобы "взять на себя" работу с нашими финансами, внедряя как удобные системы платежей касанием телефона, так и развивая интернет-банкинг. Apple Wallet, Samsung Pay, Google Pay — для многих это уже замена привычных кошельков, и коронавирус только подстегивает процесс "цифровизации".

Расчеты будущего: нужен только телефон

"Решать задачи, связанные с платежами через телефоны — то, что мы сейчас делаем лучше всего. Пластик в кошельке вам больше не потребуется!", — рассказывал генеральный директор Apple Тим Кук на презентации Apple Pay в 2014 году. Шесть лет спустя мы как никогда близки к тому, о чем он говорил.

Все основные системы (Visa, Master Card и прочие) работают с цифровыми кошельками от Apple, Google и Samsung. По словам специалистов Starbucks, более 15% заказов идут с телефонов. Правительства по всему миру постепенно готовятся внедрять систему, которая позволит загрузить водительские права в смартфон.

Тем временем инсайдеры сообщают, что Google сотрудничает с банками Citigroup, чтобы создать виртуальную дебетовую карту, а Amazon занимается примерно тем же в партнерстве с JPMorgan Chase. Команда Facebook пошла дальше всех — там хотят заменить банки своим проектом цифровых денег "Libra", основанном на технологии криптовалют.

Подводные камни: кто защитит данные?

Для многих удобство "оцифровки" кошельков представляет собой нечто большее, чем избавление от кусков пластика, которые просто потерять. Технология дает возможность расстаться (пусть и временно) с "физическими" деньгами на время пандемии коронавируса. И это очень выгодно компаниям, поскольку чем больше мы пользуемся какими-то услугами, тем более склонны доверять компаниям, которые нам их предоставили.

Кроме того, в системе остаются все покупки, что позволяет раскрыть информацию о личности покупателя. Например, текущие алгоритмы анализа помогут системе понять, хватает ли нам самоконтроля, нет ли проблем со здоровьем или стресса. А после — запустить рекламу товаров, которые идеально подойдут к текущей ситуации.

"Многие компании зарабатывают на этих данных. В прошлом стандартной практикой была продажа данных о расходах пользователей компаниями, выпускающими кредитные карты, теперь этим же могут заняться и IT-компании", — комментирует Дайна Форд, аналитик группы Gartner.

Сами пользователи пока относятся к набирающему обороты тренду "платежей телефонами" осторожно — исследователи компании McKinsey определили в 2019 году следующие уровни доверия при работе с финансами:

  • ~ 35% — Facebook;
  • ~ 55% — Apple и Google;
  • ~65% — Amazon.

Так что ключевыми для компаний сегодня являются два параметра: пресечение мошенничества и гарантия конфиденциальности данных. Насколько успешно они решат поставленные задачи — настолько и будет востребован новый продукт.

Фото: bloomberg. com

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Темы оплата деньги кошелек телефон наличные технология интернет-банкинг система платежей
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