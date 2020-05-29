Беспроводная революция: чем хорош 5G

После нескольких лет шумихи операторы наконец рапортуют, что готовы к развертыванию сетей 5G. И хотя в России, по мнению экспертов компании Ericsson, 5G-сети еще пару лет будут только тестировать, стоит немного изучить особенности 5G, потому что в мире уже 13 млн. активных его пользователей. Чем хороша технология, опасна ли для здоровья и что вообще значит "5G" — в нашем материале.

Что такое "5G"?

Это следующее (пятое) поколение сотовых технологий. Оно позволит пользователям быстрее и надежнее передавать данные, увеличит площадь покрытия и скорость отклика.

Специалисты-техники компании "Verizon" сумели "разогнать" тестовую сеть до скорости более 1 гигабита в секунду. Это в 10-100 раз быстрее, чем обычное сотовое соединение, и даже быстрее, чем классический интернет "через кабель" — вы сможете загружать новые серии любимых сериалов буквально за пару минут.

Суть — просто в увеличении скорости?

Нет, ключевой особенностью станет снижение задержки.

Задержка — это время отклика между моментом, когда вы нажмете на ссылку или начнете потоковую передачу видео на свой телефон, который отправляет запрос в сеть, и когда сеть ответит, предоставит вам веб-сайт или воспроизведет ваше видео. На текущих скоростях время задержки составляет около 20 миллисекунд, с 5G оно уменьшается до 1 миллисекунды.

Есть ли другие преимущества?

Сеть 5G предназначена для подключения гораздо большего количества устройств, чем традиционная сотовая сеть. Также она позволяет активно внедрять ее на предприятиях, например, в сельскохозяйственной технике.

Помимо скорости, 5G также подходит для работы устройствами, которым не требуется постоянное подключение, например, с датчиками или сенсорами. Периодическая отправка данных будет проходить без потерь и на высокой скорости.

Придется ли менять телефон, если захочется 5G?

Скорее всего, да. Технология 5G требует антенн нового стандарта для подключения к определенным диапазонам. Например, смартфон "LG V50 Sprint" специально настроен для сети 5G от этой компании. "Samsung Galaxy S10 5G" также настроен под 5G "из коробки".

Можно ожидать, что в конце 2020 года будет запущено больше телефонов 5G, а в 2021 году телефоны начнут "видеть" разные сети.

Есть ли риски для здоровья?

Уже давно существуют опасения, что 5G может вызывать рак.

Пока нет достоверных научных данных, которые опровергли или доказали бы эти риски, что позволяет противникам 5G уверенно заявлять: нет данных — значит, что-то скрывают.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что влияние 5G немного схоже с влиянием канцерогенов — но стоит помнить, что специалисты этой организации также записали в "опасные" в этом плане продукты некоторые овощи и кофе. И стоит помнить, что жить в современном мире — это постоянно находиться в зоне работы огромного количества техники и сотовых сетей.

Тарифы с 5G будут дороже?

Скорее всего, да. Американская сеть "Verizon" увеличила цену тарифа на работу в текущих сетях на 10 долларов в месяц. В компании "Sprint" отметили, что рассматривают тарифы с 5G как премиум-сервис, а коммуникационный гигант "AT&T" планирует начинать линейку тарифов с варианта "70 долларов за 15 Гб в месяц".

Фото: newscientist.com