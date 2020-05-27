Облачные игровые сервисы — ближайшее будущее или туманное никогда

В разгар пандемии коронавируса большинство людей по всему миру были вынуждены "запереться" дома и найти новые виды досуга. Кто-то решил отдать дополнительное свободное время на самообразование, другие же оформили подписку на Netflix, чтобы было чем заняться во время долгих вечеров. Вместе с этим повысился интерес и к видеоиграм, а также к облачным игровым сервисам, использование которых после окончания пандемии могут стать такой же обыденностью, как и прослушивание музыки в стриминговых сервисах. В этом им помогут и развитие мобильных сетей пятого поколения — 5G.

Пандемия коронавируса может поспособствовать внедрению облачных технологий в повседневную жизнь

Согласно данным Verizon, одной из крупнейших телекоммуникационных компаний США, всего спустя пару недель после введения карантина во многих американских городах популярность видеоигр выросла на 75%. Что не маловажно — рост на 12% показали и потоковые видеосервисы.

Однако с приходом 5G крупнейшие IT-корпорации стали постепенно анонсировать облачные игровые сервисы. Среди них сервис Stadia от Google, xCloud от Microsoft и PS Now от Sony. Главная их особенность — пользователю не нужно покупать дорогое вычислительное устройство, необходимо только стабильное интернет соединение, чтобы запустить крупные игровые блокбастеры. Обработка всех вычислений происходит в дата-центрах корпораций, пользователь получает лишь видеопоток.

Важная особенность — почти все анонсированные сервисы будут работать на любом смартфоне. Образно говоря, человек сможет играть в крупные тайтлы на своём смартфоне при поездке на работу, по возвращении домой, во время обеда в ресторане или вовсе на пикнике на природе загородом. Это станет возможным благодаря коммерческому запуску технологии 5G.

Информация без ограничений

Сеть 5G позволит передавать огромный поток информации без задержек благодаря более высокой ширине канала. Вместе с приходом новой технологии — отпала необходимость в строительстве огромных вышек сотовой связи. База 5G может быть размером меньше рюкзака, однако для стабильного интернет соединения расстояние между ними должно быть не более нескольких сотен метров.

При этом скорость в сети 5G в несколько раз превышает возможности 4G. Почти полное отсутствие задержек развязало руки создателям облачных игровых сервисов. Во время игры как никогда важен мгновенный отклик, в отличие от просмотра потокового видео при помощи специализированных стриминговых сервисов.

Контент за облаками

Пусть глава Microsoft Сатья Наделла в прошлом году и утверждал, что ещё не вышедший xCloud будет "Netflix для игр", но до сих пор ведётся лишь внутреннее тестирование среди сотрудников корпорации в США, Великобритании и Южной Корее. Microsoft также подтвердила, что у неё нет планов выделиться на фоне конкурентов — эксклюзивных проектов для сервиса не будет, зато после коммерческого релиза каждый сможет пользоваться сервисом на своём смартфоне. Корпорация в последних заявлениях чётко даёт понять — мы создаём стабильную платформу, игры будут работать только в разрешении Full HD.

По всей видимости это было связано с быстрым выходом на рынок сервиса Stadia от Google, который во время выхода осенью прошлого года имел множество технических проблем. В рекламной кампании говорилось о полноценной поддержке разрешения Ultra HD, однако по факту большинство проектов едва ли запускались в FullHD. В ответ Google лишь пожала плечами и сказала, что разрешение и качество графики зависит от самих создателей игр. При этом для доступа к контенту пользователям приходилось не только оплачивать подписку, но и отдельно покупать игры. Вместе с очень скудной библиотекой — это вынудило Google создать бесплатную подписку, которая будет поддерживать Full HD разрешение вместо Ultra HD, которая осталась в премиальной подписке.

Стоит упомянуть, что Google Stadia также можно скачать не только на свои флагманские смартфоны, но и сторонних производителей.

Стриминговый сервис Sony — PS Now наиболее близок к потребителю. Огромная библиотека игр, нет необходимости покупать отдельные проекты, месячная подписка открывает доступ к более 800 тайтлам. Коллекция постоянно пополняется новыми играми. Однако и тут не обойтись без подводных камней — на данный момент транслируемое разрешение на экран ПК или PS4 составляет всего 720p — меньше Full HD и Ultra HD. При этом у Sony пока нет планов по запуску облачной платформы на мобильных устройствах.

Россия в сделку не входит

Все вышеперечисленные сервисы объединяет только одно — они не доступны в России. Вместе с этим запуск 5G планируется только в 2024 году — мобильный гейминг через xCloud и Stadia не скоро будет доступен россиянам. Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce NOW один из немногих, который официально доступен в России. Имеется дата-центр в Москве, хотя в США их насчитывается около 9 штук. Каждый может стримить видеоигры на мобильные устройства, если позволяет скорость интернета. Премиальная подписка на месяц стоит 999 рублей. Цена и небольшая библиотека — единственное, что может отпугнуть потенциального потребителя.

С развитием 5G постепенно появляются облачные игровые сервисы, готовые вот-вот заполнить эту досуговую нишу. Пандемия закончится, но подобные технологии останутся. С каждым годом они будут становиться всё доступнее. Может быть глава Microsoft и права, что в будущем это будет "Netflix для игр".