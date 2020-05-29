Как игра Pac-Man двигает вперед разработку ИИ спустя 40 лет с момента выхода

Игре Pac-Man в 2020 году исполняется 40 лет, и хотя дни аркадных автоматов давно позади, легендарная аркада все еще помогает продвигать индустрию вперед. 22 мая представители компании Nvidia сообщили, что создали ИИ, который умеет создавать интересные уровни для этой аркады. Как работает технология?

Как работает новинка

Программа GameGAN основана на технологии, которая умеет анализировать видео и накапливать данные из них. После просмотра около 50 000 игр программа как научилась играть в игру сама, так и смогла сконструировать интересные новые уровни.

"Это первое исследование, имитирующее игровой движок с использованием нейронных сетей на основе GAN", — сказал исследователь Nvidia Сеунг Вук Ким в пресс-релизе. "Мы хотели посмотреть, сможет ли ИИ выучить правила игры, просто взглянув на сценарии движения игровых элементов. И он это сделал!", — подчеркнул специалист.

GameGAN работает с использованием сразу двух нейронных сетей, работающих на четырех графических процессорах Nvidia GV100 Volta. Одна из сетей играет в игру, а другая — накапливает данные, отслеживая действия на экране.

После 50 000 матчей GameGAN стал "…достаточно умен, чтобы быстро создавать новые уровни для игры". Разработчики планируют выложить творчество ИИ в открытый доступ уже в этом году, и надеются, что технология в дальнейшем станет еще лучше и практичнее.

Перспективы и применение

На пресс-конференции представители компании (Рев Лебаредиан и Санья Фидлер) отметили, что в конечном счете продукты вроде GameGAN значительно упростят жизнь разработчикам игр. По их мнению, такие разработки помогут как быстро создать демо-версию для показа на выставках, так и ускорить работу над проектами в целом.

"Теоретически вы можете научить ИИ создавать полностью оригинальные игры — нужно просто показать ему, как играть в несколько разных игр. Он оценит модели поведения, "прогонит" множество игровых ситуаций и выдаст как минимум достойную концепцию", — отмечают специалисты.

Преимущество GameGAN заключатся и в умении работать "из коробки": к программе не нужно подключать игровые движки. И неоценим он будет для игр с большим миром: например, в серии игр Grand Theft Auto новый ИИ мог бы более реалистично показать окружение.

"И конечно же, ИИ можно использовать не только для игр. Представьте — может появиться программа, которая поймет, как нужно водить или как работают законы физики, просто просматривая видеоролики. GameGAN — первый шаг на пути к таким программам", — резюмировали представители Nvidia.

Фото: gmx. net