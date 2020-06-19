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Автор Евгений Стриж

В Голливуде применят ИИ для производства фильмов

Наука » Технологии

Голливудская история изобилует многомиллионными провалами, которые уничтожали карьеры, убивали студии и отвращали аудиторию. К примеру, боевик "Джон Картер", на который потратили около 365 млн. долларов, собрал в прокате всего 284 млн.

Боссы крупных студий заинтересованы в любых инструментах, позволяющих снизить количество настолько плохих картин. И недавно Warner Brothers, студия, выпустившая в прошлом году фильмы "The Kitchen" и "The Goldfinch" (скорее всего, вы о них не слышали до этого момента), объявила о партнерстве с базирующейся в Лос-Анджелесе компанией Cinelytic.

Новые партнеры студии занимаются не чем-нибудь, а разработками в области искусственного интеллекта. Что же они предложили Warner Brothers?

Cinelytic: выгода на первом месте?

Сделка позволит руководителям Warner Brothers использовать прогностическую технологию Cinelytic для принятия решений на всех этапах производства: от кастинга до маркетинга. Соучредитель и генеральный директор Cinelytic, Тобиас Кайссер, подробно рассказал СМИ о том, как это стало возможно.

"Мы не касаемся творческой части, тут никаким ИИ человека не превзойти. Мы предоставляем аналитическую платформу, которая помогает студии более точно распределять затраты. Например, наш ИИ может спрогнозировать, когда именно стоит выпустить картину, чтобы она собрала максимальную кассу", — отмечает Кайссер.

Эксперты: кино не всегда логично с точки зрения бизнеса

Звучит неплохо, но эксперты встревожены: сможет ли ИИ спрогнозировать успех? Тот же кастинг — важная часть создания фильма, и если ИИ сделает выбор в пользу знаменитых актеров, мы можем лишиться ярких дебютов.

Например, в фильме "Звездные войны" играли в 1974 году никому не известные Марк Хэмилл и Кэрри Фишер, да и Харрисон Форд снялся к тому моменту всего в паре лент. Но можем ли мы теперь представить других актеров в этих ролях? Новые части "Звездных войн" показали — скорее нет, чем да.

Дарси Антонеллис, бывший руководитель Warner Bros., также поделилась своим мнением о новинке.

"Голливуд, несомненно, увеличит использование искусственного интеллекта в творческом процессе. ИИ изменит подход к созданию кино, поможет сделать этот процесс эффективнее. Но станет ли это началом конца классического производства? Если да, то прощайтесь с такими картинами, как "Джокер" — ИИ явно сказал бы, что потенциал картины недостаточен.

Скорее всего, в в Warner Bros. потеряют в итоге интерес к новинке. Но стоит задуматься — не стоим ли мы на пороге эры прагматичного "кино для прибыли", в котором нет места оригинальным и волнующим проектам?", — прокомментировала она.

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Фото: twitter. com

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