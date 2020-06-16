До конца года (за исключением непредвиденных задержек из-за глобальной пандемии COVID-19) Xbox Series X наконец появится на прилавках магазинов, открывая новую эру графики высокой четкости, захватывающих эксклюзивов и мощных характеристик.
Несмотря на то, что до появления системы, по слухам, осталось всего несколько месяцев, Microsoft довольно неплохо скрывала все это время как дату релиза, так и характеристики новинки. Вот что известно о консоли на текущий момент.
Поклонникам Xbox может быть немного трудно привыкнуть к тому, как выглядит система. Внешне консоль больше напоминает настольную "башню" ПК, чем привычные еще с 90-х приставки: она высокая и большая. И дело не только в амбиция: "под капотом" новинки скрывается впечатляющее "железо".
Благодаря такому оснащению консоль получит возможность выдавать картинку в 120 кадров в секунду и разрешении 8K.
Контроллер Xbox One был очень популярен, когда дебютировал с предыдущей консолью. Series X будет включать в себя обновленный контроллер, который внешне очень похож на старый, но включает ряд улучшений.
В первую очередь разработчики выделяют модульную D-панель и кнопку "Поделиться", а также более компактные размеры. Покупатели также могут сэкономить и включить в Xbox One старый контроллер — по заверениям разработчиков, все будет отлично.
В свете "конкурента" PlayStation 5, в которой уже анонсировали обратную совместимость (то есть возможность играть в игры с консоли прошлого поколения) Microsoft подтвердила, что Series X также будет поддерживать обратную совместимость для Xbox One, Xbox 360 и Xbox.
По словам разработчиков, играть в старые игры можно будет сразу с выхода консоли в продажу, но уточнений, как именно реализована эта возможность, пока нет.
Пока фанаты надеются на несколько эксклюзивных франшиз для Series X, которые Microsoft пока не подтвердила. Наиболее ожидаемыми играми на новой консоли считаются Halo: Infinite, Cyberpunk 2077 и Saga: Hellblade II.
Хоть данных о релизах этих и других игр пока нет, уже известно, что Series X будет поддерживать такие службы, как Xbox Game Pass, который позволят в первый же день получать доступ к библиотеке игр и выбрать нужную. Так что игровое сообщество затаило дыхание — как только страницы игр в этой библиотеке появятся, их выход можно будет считать делом решенным.
Microsoft все еще не объявила официальную цену для Series X. Вы не можете предварительно заказать систему даже на сайте компании.
Нет единства даже среди аналитиков: если сами игроки и эксперты крупных игровых сайтов примерно сходятся на 500-600$ за экземпляр, то специалист по социальным медиа и цифровым СМИ уверен — консоль будет стоит стоить около $400. По его мнению, на старте продаж в Microsoft готовы на все, чтобы "задавить" Sony, и будут какое-то время продавать консоль в убыток.
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Фото: gamexnow. com
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